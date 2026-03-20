Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 350
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Дык и без проблем. Я вроде бы этот ПАММ не рекламировал, и вобще его не афиширую. Но нееет. Надо дободаться. Еще и дебил-клоун в приват лезет со своими замечаниями.
Друзья ! Я напоминаю, что никому ничего не обещал. Сигналы я не открываю. Мониторинга у меня тоже нет. Четкой системы не выработано. Чего вы хотите?
Уже устал повторять, что проблема выбора устойчивых ТС у меня не решена. Я в любой момент имею кучу зарабатывающих систем, но при выставлении на реал - они тут же демонстрируют правило 20/80 - только каждая пятая продолжает демонстрировать хорошую торговлю, и то, не сильно долго.
Соответственно, я над этой задачей и работаю, пробую разные подходы, разные способы... Если есть предложения как ее решить - то готов обсуждать. Увы, за все время ветки - таких предложений ни разу (!) не звучало. Были предложения добавить роботов, были предложения взять акции, были предложения вобще свернуть все. Но у меня другая задача - нахождение стабильных систем.
А насчет "биржи" - я пробовал, особой разницы не заметил. 10% в месяц там делать малореально. И тогда - смысл менять шило на мыло? Попробуйте сами! Системы очень простые,
2. в Кодобазе все они есть бесплано. Открывайте биржевой счет, ставьте экспертов, и покажите, "как надо".
Какая там болтанка около нуля... :-) Это слив! ЖОРЖ!!!!!
2. так в лоб на шАру торговля не будет работать... Тебе же уже писали, как надо пробовать торговать... См. соседнюю ветвь - тот же арбитраж...
П.С. Щас к новому году селяне проснутся - покажут как надо на бирже мск и не только... :-)
Какая там болтанка около нуля... :-) Это слив! ЖОРЖ!!!!!
2. так в лоб на шАру торговля не будет работать... Тебе же уже писали, как надо пробовать торговать... См. соседнюю ветвь - тот же арбитраж...
П.С. Щас к новому году селяне проснутся - покажут как надо на бирже мск и не только... :-)
Да никаких проблем. Слив - так слив, я тоже не против. Ты же сам можешь поглядеть, что последние полгода я стал увеличивать лотность. Болтанка около нуля - это было все время до этого. Мне надоело.
Мне непонятно - чего ты пристал-то? Давай, иди на биржу, торгуй там, зачем сюда пришел, в тему про Лигу? Я сто раз говорил - Лига - это набор разнообразных систем, которые работают постоянно. Главный вопрос - вопрос отбора, и он у меня не решен.
Чего тебе еще надо? Или ты - еще один аккаунт клоуна Баскакова? Вроде как нет... А ведешь себя - ну в точности, как он.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Да никаких проблем. Слив - так слив, я тоже не против. Ты же сам можешь поглядеть, что последние полгода я стал увеличивать лотность. Болтанка около нуля - это было все время до этого. Мне надоело.
1. Мне непонятно - чего ты пристал-то? Давай, иди на биржу, торгуй там, зачем сюда пришел, в тему про Лигу?
2. Я сто раз говорил - Лига - это набор разнообразных систем, которые работают постоянно. Главный вопрос - вопрос отбора, и он у меня не решен.
Чего тебе еще надо? Или ты - еще один аккаунт клоуна Баскакова? Вроде как нет... А ведешь себя - ну в точности, как он.
1. Да ни к кому я не приставал. Имею право постить, где хочу, советы давать тоже (выражать свое мнение - ИМХО).
2. Я понимаю, что ты бы там устроил мозговой штурм какой-нибудь, людей попросил или обратился во фриланс, с критериями ,чтобы какие - либо варианты помогли люди, закодили, там РАЗРАБОТАЛИ - сделали, в общем и ты в итоге по этим критериям отборы бы отбирал ТС к работе на реале... короче, какой - то движ!!! Но не тупо перемалывание своих фантазий, без системных со сливом ПАММа, тем более. В общем поиск решений или какие - то положительные результаты подобного торгового подхода.
Пока - чисто какой-то спам и лажа фантазийная!
Чисто в блудняк людей вводишь выводя на первое место ее в тематике ветви по понедельникам - пустая тема, короче пока не на чем КРОМЕ ЛИЧНЫХ ФАНТАЗИЙ И ЗАБЛУЖДЕНИЙ не основанная.
Подобным спамом, просто себя унижаешь и все. Чисто в своей песочнице копаешься и все - без системная пустая лажа, короче.
ГДЕ - РЕЗУЛЬТАТ?
имхо, сам не догоняешь тему - инициируй а-ля мозговой штурм или реализацию своих фантазий - критериев отбора во фрилансе - ИНАЧЕ - пустое все это!
1. Да ни к кому я не приставал. Имею право постить, где хочу, советы давать тоже.
2. Я понимаю, что ты бы там устроил мозговой штурм какой-нибудь, людей попросил или обратился во фриланс, с критериями ,чтобы какие - либо варианты помогли люди, закодили, там РАЗРАБОТАЛИ - сделали, в общем и ты в итоге по этим критериям отборы бы отбирал ТС к работе на реале... короче, какой - то движ!!! Но не тупо перемалывание своих фантазий, без системных со сливом ПАММа, тем более. В общем поиск решений или какие - то положительные результаты подобного торгового подхода.
Пока - чисто какой-то спам и лажа фантазийная!
Чисто в блудняк людей вводишь выводя на первое место ее в тематике ветви по понедельникам - пустая тема, короче пока не на чем КРОМЕ ЛИЧНЫХ ФАНТАЗИЙ И ЗАБЛУЖДЕНИЙ не основанная.
Подобным спамом, просто себя унижаешь и все. Чисто в своей песочнице копаешься и все - без системная пустая лажа, короче.
ГДЕ - РЕЗУЛЬТАТ?
имхо, сам не догоняешь тему - инициируй а-ля мозговой штурм или реализацию своих фантазий - критериев отбора во фрилансе - ИНАЧЕ - пустое все это!
тЫ наверно учитель?
Любишь красным текстом помечать недостающего тебе понимания.)
1. тЫ наверно учитель?
2. Любишь красным текстом помечать недостающего тебе понимания.)
1. тут Георгий - сам неоднократно сообщал, что общаемся строго на "ты", поэтому тут гуд все!
2. нет. Просто на автомате - как у себя в ежедневнике на что обратить ОСОБОЕ внимание... :-)
П.С. Щас по твоей курилке для трейдера - красным пробегусь... :-)
1. Да ни к кому я не приставал. Имею право постить, где хочу, советы давать тоже (выражать свое мнение - ИМХО).
2. Я понимаю, что ты бы там устроил мозговой штурм какой-нибудь, людей попросил или обратился во фриланс, с критериями ,чтобы какие - либо варианты помогли люди, закодили, там РАЗРАБОТАЛИ - сделали, в общем и ты в итоге по этим критериям отборы бы отбирал ТС к работе на реале... короче, какой - то движ!!! Но не тупо перемалывание своих фантазий, без системных со сливом ПАММа, тем более. В общем поиск решений или какие - то положительные результаты подобного торгового подхода.
Пока - чисто какой-то спам и лажа фантазийная!
Чисто в блудняк людей вводишь выводя на первое место ее в тематике ветви по понедельникам - пустая тема, короче пока не на чем КРОМЕ ЛИЧНЫХ ФАНТАЗИЙ И ЗАБЛУЖДЕНИЙ не основанная.
Подобным спамом, просто себя унижаешь и все. Чисто в своей песочнице копаешься и все - без системная пустая лажа, короче.
ГДЕ - РЕЗУЛЬТАТ?
имхо, сам не догоняешь тему - инициируй а-ля мозговой штурм или реализацию своих фантазий - критериев отбора во фрилансе - ИНАЧЕ - пустое все это!
1. Имеешь.
2. В смысле??? Я устроил мозговой штурм, я сам разработал варианты, я сам наклепал этих самых роботов, я сам их запустил, я сам их поддерживаю в рабочем состоянии. Что не так?
Фантазии? Так оно у всех фантазии! Все предлагают какие-то свои подходы, но, почему-то очень мало тех, кто эти подходы при этом осуществляет, и потом показывает результаты.
У меня - иначе, я создал то, что хотел - набор систем разного типа, которые оттестированы на истории, и постоянно работают на демо. Именно ЭТО мне было нужно.
Лига - это не грааль, не готовый результат - это "набор инструментов", из которых теперь можно создавать что-то. Соответственно, я и пытаюсь это создать, и причём, не раз говорил - пока результатов нет. Но нееет же, прибежали злопыхатели, вон, главный клоун-дебил даже в личку регулярно стучится, подавай им Грааль, а если нет - то не мозоль глаза. ПАММ мой вытащили зачем-то...
Нет, друзья. Мозолить глаза я буду. Лига Торговых Систем нужна МНЕ. Чтобы всегда иметь под рукой набор РАБОЧИХ систем. Я его имею. То, что он не нужен другим - ну и ладно, я ничего не продаю, более того, сами системы - просты, как три копейки, и в Кодобазе есть бесплатные эксперты, работающие именно по этим принципам. В своих отчётах я не скрываю названий - любой может взять эксперта из Кодобазы, работающих по этой системе, и запустить у себя. Ну а нет - и ладно, мне вполне нормально.
Это, и правда, "пустая затея" для всех, кому нужен Грааль. Но я создавал не Грааль, а набор рабочих систем. Это и есть МОЙ результат, я его имею.
Вот чего я не пойму - что не нравится народу? Интересно - глядите, можете даже использовать эти данные, повторю, в кодобазе влегкую находятся эксперты, работающие именно по этим системам. Неинтересно, ну и не обращайте внимания! Не бывает так, чтобы интересно было все...
Что не так? Чего еще надо?
тЫ наверно учитель?
Любишь красным текстом помечать недостающего тебе понимания.)
Да пусть, и "на ты" - я сам неоднократно предлагал общаться. Все-таки здесь, по идее, коллеги равного возраста, и мужчины. Зачем высокомерное "выкание"? На "вы" - только к дамам.
А красным - ну... выделил человек то, что ему особо непонятно. Попытаюсь ему это втолковать.
Да пусть, и "на ты" - я сам неоднократно предлагал общаться. Все-таки здесь, по идее, коллеги равного возраста, и мужчины. Зачем высокомерное "выкание"? На "вы" - только к дамам.
А красным - ну... выделил человек то, что ему особо непонятно. Попытаюсь ему это втолковать.
Красным капслоком писать это уже агрессивное общение.
Может в дальнейшем будет осмысленнее подходить.
Красным капслоком писать это уже агрессивное общение.
Может в дальнейшем будет осмысленнее подходить.
да это не агрессивное общение, а просто *аран на которого видимо мало обращают внимание, вот и пытается с транспарантом тут, что-бы заметили)