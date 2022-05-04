Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 357
Ho visto questo argomento un po' di tempo fa. C'è un modo per guardare questa massa di EAs?
Qualunque sia il sistema con cui si lavora sarà SEMPRE in svantaggio. Non sono d'accordo. Penso che ce ne siano alcuni buoni, dove la percentuale di trade positivi è del 100%, un'altra domanda è su quale timeframe )))))) e quale periodo ))).
E un'altra domanda, avete provato il brodo?
Gli Expert Advisors sono composti da tre blocchi:
Combina le varianti dei blocchi e abbiamo 24 TP. Inoltre, semplice come tre copechi - tutti sono liberamente disponibili in Kodobase.
La lega conosce circa 40 personaggi. Ogni TC è debuggato sul proprio simbolo, e lavora solo su di esso.
Totale - abbiamo 960 TS.
Tutti i sistemi lavorano su tre conti (divisioni - inferiore, media e superiore), i commerci differiscono per i maghi. Ogni lunedì pubblico i migliori sistemi in tre sezioni. Le tabelle riflettono l'essenza dei sistemi proprio nei nomi.
Se volete dare un'occhiata alle offerte specifiche - posso darvi la password di investimento per ogni divisione, ma devo avvertirvi subito che dovrete "pescare" le offerte con un mago necessario. Ho implementato questo con degli script, e poi - output su Excel.
Azioni - semplicemente non ho le risorse per aggiungere sistemi. Ma l'opportunità c'è, è prevista.
Quanto hai guadagnato con il drop di oggi?
Non tengo davvero il conto, non sapevo nemmeno che ci fosse un calo oggi, sto rielaborando il codice ora. Alcuni hanno fatto soldi, altri hanno perso soldi.
Ho capito, grazie.
controlla le notizie... :-) La gente sta raddoppiando! :-)
E qualcuno ha perso dei soldi.
Sul mio grafico PAMM, c'è stato un momento in cui ho triplicato il mio deposito.
И ?
Capisco... :-)
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il TS più vecchio della Lega con almeno 50 scambi:
trovato parole d'oro, solo sull'approccio di debunking stampelle (sotto forma di un LIGE) tra il commerciante e gli strumenti che commercia (se da robot (che sono COSTANTEmente affilato e ancora commercio sul reale secondo l'algoritmo) o personalmente):
Obiettivo principale: costruire un algoritmo per il quale sia importante quali dati di input (PATTERNS, variazioni di prezzo di un SIMBOLO DI TRADING PRIVATO) gli siano dati come input. Se i dati di input non soddisfano i suoi criteri di stabilità, non si negozia. Quindi, il compito non è quello di sviluppare un algoritmo redditizio per un particolare mercato e cercare di prevedere in quale direzione andrà il prezzo. Il compito è che l'algoritmo sia redditizio in determinate condizioni e caratteristiche statistiche della serie dei prezzi. Dovrebbe commerciare solo quando queste condizioni sono soddisfatte. Se le condizioni sotto le quali l'algoritmo fa trading con profitto sono note, allora non c'è bisogno di fare trading quando queste condizioni non sono soddisfatte. Dopo aver creato un tale algoritmo, dovremmo aggiungere ad esso la conoscenza delle peculiarità della formazione dei prezzi di mercato per aumentare l'efficienza dell'algoritmo.
DESIGNAZIONE FUNZIONALE DI APPROCCI DI TRADING A UN SIMBOLO PARTICOLARE - è sufficiente per un funzionamento stabile e completamente automatico.
Si concede illusioni di stampelle di fantasia a la LIGI e basta.
Uscite dalla confusione - scendete nella terra peccaminosa delle fantasie e prendete i valori dei parametri per un VERO algoritmo di trading - diversi simboli avranno diversi valori di parametri!
TUTTO IMHO!
Hmmm... Quindi è proprio la Lega con il suo insieme di TS che ci dà la possibilità di scegliere proprio questi "algoritmi per un mercato particolare"!
Il problema è che non c'è stazionarietà. Qualunque simbolo si prenda - cambia costantemente il suo comportamento, e molto vicino a una legge casuale. La Lega ha SEMPRE sistemi che fanno soldi. Ma bisogna anche prevedere quali saranno i guadagni nel prossimo futuro. Ed è qui che diventa difficile.