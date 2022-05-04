Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 346
Grazie. Capisco. Non l'ho chiesto con malizia.
L'equilibrio, per me, non è esattamente una misura precisa del significato della ST. Anche guardando il grafico.
L'equilibrio è un valore completamente insignificante.
Ma, ripeto, non ho overdrivers, e lo SL su ogni sistema non è più di un giorno di autonomia. Quindi la curva di equilibrio in questo caso non è molto diversa dalla curva dell'equity.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico del migliore in termini di qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
L'oro si è radunato di nuovo oggi e di nuovo i sistemi reali hanno catturato quasi completamente questo movimento.
Come risultato c'è già un profitto molto grande in settembre, oltre il 20%, sarebbe bene non perderlo prima della fine di settembre.
Che sfortuna! :-)
Buona fortuna nelle operazioni PAMM!!!
P.S. Come me qui dati su mestieri preparati più - meno interessante e che il risultato è stato - fammi sapere!
Mentre il punto di vista è che ti sei bloccato sul forex e sul caso.
Nulla impedisce la Lega e il commercio su questo approccio di trading universale, su 728 TS, impegnarsi e normali scambi sulla Borsa di Mosca sui futures!
Andiamo, andiamo... Sarà interessante.
Sto facendo bene finora, sono al mio terzo mese di sostenere un aumento del 10% al mese con un livello di margine di almeno il 1000%. Sono già oltre 850 TS nella lega, con oltre 500 dollari nel mio conto
Andiamo, andiamo... Sarà interessante.
Sto facendo bene finora, sono al mio terzo mese di sostenere un aumento del 10% al mese con un livello di margine di almeno il 1000%. Sono già oltre 850 TS nella lega, e ho già più di 500 dollari nel mio conto.
No. Gli indici delle tabelle provengono solo da conti demo.
Quello vero - ho un conto separato e accendo e spengo gli EAs su di esso dal pool comune.
Aprirò il segnale quando uscirò dal crollo.
No. Gli indicatori delle tabelle sono solo da demo.
Reale - Ho un conto separato, accendo e spengo gli EAs dal pool comune.
Quando uscirò dal crollo - aprirò il segnale.
Mi interessa non per curiosità ma per tenermi aggiornato sull'argomento). Sto guardando il ramo.
Non per curiosità, ma per tenersi aggiornati). Guardando il thread.
Posso darvi il link al mio conto principale Alpari reale. Ci sono 27 dei migliori TC della lega che lavorano lì ora. In realtà, puoi trovarlo da solo - è nella classifica di Alpari. Il PAMM si chiama Start_2016 (con un underscore, funzionante dall'inizio del 2016, e risulta che c'è un PAMM con lo stesso nome, ma con uno spazio, funzionante allora, ma chiuso da tempo)