EUA - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)

Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Preços
0.3%
O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal - Mensal - (Core CPI n.s.a. m/m) reflete a variação percentual nos preços de bens e serviços básicos do ponto de vista do consumidor no mês relatado relatório em comparação com o mês anterior. O cálculo do núcleo CPI não inclui o preço de alimentos e energia, devido à alta volatilidade. O índice de preços ao consumidor é considerado um indicador de inflação.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal) (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.3%
set. 2025
0.3%
0.3%
ago. 2025
0.3%
0.2%
jul. 2025
0.2%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.2%
mai. 2025
0.2%
0.3%
abr. 2025
0.3%
0.2%
mar. 2025
0.2%
0.4%
fev. 2025
0.4%
0.6%
jan. 2025
0.6%
0.0%
dez. 2024
0.0%
0.1%
nov. 2024
0.1%
0.2%
out. 2024
0.2%
0.3%
set. 2024
0.3%
0.3%
ago. 2024
0.3%
0.1%
jul. 2024
0.1%
0.1%
jun. 2024
0.1%
0.2%
mai. 2024
0.2%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.5%
mar. 2024
0.5%
0.6%
fev. 2024
0.6%
0.6%
jan. 2024
0.6%
0.1%
dez. 2023
0.1%
0.1%
nov. 2023
0.1%
0.2%
out. 2023
0.2%
0.2%
set. 2023
0.2%
0.2%
ago. 2023
0.2%
0.2%
jul. 2023
0.2%
0.3%
jun. 2023
0.3%
0.4%
mai. 2023
0.4%
0.5%
abr. 2023
0.5%
0.5%
mar. 2023
0.5%
0.7%
fev. 2023
0.7%
0.6%
jan. 2023
0.6%
0.2%
dez. 2022
0.2%
0.1%
nov. 2022
0.1%
0.3%
out. 2022
0.3%
0.4%
set. 2022
0.4%
0.5%
ago. 2022
0.5%
0.3%
jul. 2022
0.3%
0.7%
jun. 2022
0.7%
0.6%
mai. 2022
0.6%
0.5%
abr. 2022
0.5%
0.4%
mar. 2022
0.4%
0.7%
fev. 2022
0.7%
0.7%
jan. 2022
0.7%
0.4%
dez. 2021
0.4%
0.4%
nov. 2021
0.4%
0.6%
out. 2021
0.6%
0.1%
set. 2021
0.1%
0.1%
1234
