MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Remove CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Remove Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dall'elenco. bool Remove( T item // il valore dell'elemento ); Parametri item [in] Il valore dell'elemento da eliminare. Valore di ritorno Restituisce true in caso di successo, altrimenti false. Clear RemoveAt