MQL5 Riferimento Libreria Standard Collezioni Dati Generali CArrayList<T> Remove 

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dall'elenco.

bool Remove(
    item     // il valore dell'elemento
   );

Parametri

item

[in] Il valore dell'elemento da eliminare.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.