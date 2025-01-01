DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>InsertRange 

InsertRange

Inserisce una raccolta o una serie di elementi nell'elenco dell'indice specificato.

La versione che inserisce un array.

bool InsertRange(
   const int  index,               // indice in cui inserire
   const T&   array[]              // l'array da inserire
   );

La versione che inserisce una raccolta.

bool InsertRange(
   const int        index,         // indice in cui inserire
   ICollection<T>*  collection     // la raccolta da inserire
   );

Parametri

index

[in] L'indice in cui inserire.

&array[]

[in] Un array da inserire nell'indice specificato.

*collection

[in] Una raccolta da inserire nell'indice specificato.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.