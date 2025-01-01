- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
InsertRange
Inserisce una raccolta o una serie di elementi nell'elenco dell'indice specificato.
La versione che inserisce un array.
|
bool InsertRange(
La versione che inserisce una raccolta.
|
bool InsertRange(
Parametri
index
[in] L'indice in cui inserire.
&array[]
[in] Un array da inserire nell'indice specificato.
*collection
[in] Una raccolta da inserire nell'indice specificato.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.