Determina se l'elenco contiene un elemento con il valore specificato.

bool Contains(
    item     // il valore cercato
   );

Parametri

item

[in]  Il valore cercato.

Valore di ritorno

Restituisce true se un elemento con il valore specificato si trova nell'elenco, altrimenti false.