- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
LastIndexOf
Cerca l'ultima occorrenza di un valore nell'elenco.
Versione che cerca nell'intero elenco.
|
int LastIndexOf(
Versione che cerca dalla posizione specificata e alla fine dell'elenco.
|
int LastIndexOf(
Versione che ricerca dalla posizione specificata nell'intervallo specificato.
|
int LastIndexOf(
Parametri
item
[in] Il valore cercato.
start_index
[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.
count
[in] La lunghezza del range di ricerca.
Valore di ritorno
Restituisce l'indice dell'ultimo elemento trovato. Se il valore non viene trovato, restituisce -1.