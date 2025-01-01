- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
AddRange
Aggiunge una raccolta o una serie di elementi all'elenco.
La versione che aggiunge un array.
|
bool AddRange(
La versione che aggiunge una raccolta.
|
bool AddRange(
Parametri
&array[]
[in] Un array da aggiungere.
*collection
[in] Una raccolta da aggiungere.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.