AddRange

Aggiunge una raccolta o una serie di elementi all'elenco.

La versione che aggiunge un array.

bool AddRange(
   const T&  array[]               // un array da aggiungere
   );

La versione che aggiunge una raccolta.

bool AddRange(
   ICollection<T>*  collection     // una raccolta da aggiungere
   );

Parametri

&array[]

[in]  Un array da aggiungere.

*collection

[in]  Una raccolta da aggiungere.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

