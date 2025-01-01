MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Insert CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Insert Inserisce un elemento nell'elenco nell'indice specificato. bool Insert( const int index, // indice dell'insert T item // il valore da inserire ); Parametri index [in] L'indice in cui inserire. item [in] Il valore da inserire nell'indice specificato. Valore di ritorno Restituisce true in caso di successo, altrimenti false. AddRange InsertRange