MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Insert 

Insert

Inserisce un elemento nell'elenco nell'indice specificato.

bool Insert(
   const int  index,     // indice dell'insert
   T          item       // il valore da inserire
   );

Parametri

index

[in] L'indice in cui inserire.

item

[in] Il valore da inserire nell'indice specificato.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.