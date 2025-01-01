- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Copia tutti gli elementi di un elenco nell'array specificato partendo dall'indice specificato.
|
int CopyTo(
Parametri
&dst_array[]
[out] Un array nel quale verranno scritti gli elementi della lista.
dst_start=0
[in] Un indice nell'array da cui inizia la copia.
Valore di ritorno
Restituisce il numero di elementi copiati.