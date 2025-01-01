- Capacity
- Count
- Contains
- TrimExcess
- TryGetValue
- TrySetValue
- Add
- AddRange
- Insert
- InsertRange
- CopyTo
- BinarySearch
- IndexOf
- LastIndexOf
- Clear
- Remove
- RemoveAt
- RemoveRange
- Reverse
- Sort
Reverse
Inverte l'ordine di elementi nell'elenco.
La versione per lavorare con l'intera lista.
|
bool Reverse();
La versione per il funzionamento con l'intervallo di elementi di elenco specificato.
|
bool Reverse(
Parametri
start_index
[in] L'indice d'inizio.
count
[in] Il numero di elementi dell' elenco che partecipano all'operazione.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.