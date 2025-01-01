DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Reverse 

Reverse

Inverte l'ordine di elementi nell'elenco.

La versione per lavorare con l'intera lista.

bool Reverse();

La versione per il funzionamento con l'intervallo di elementi di elenco specificato.

bool Reverse(
   const int  start_index,     // l'indice iniziale
   const int  count            // il numero di elementi
   );

Parametri

start_index

[in]  L'indice d'inizio.

count

[in] Il numero di elementi dell' elenco che partecipano all'operazione.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.