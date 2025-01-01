DocumentazioneSezioni
IndexOf

Cerca la prima occorrenza di un valore in un elenco.

Versione che cerca nell'intero elenco.

int IndexOf(
    item                     // il valore di ricerca
   );

Versione che cerca dalla posizione specificata e alla fine dell'elenco.

int IndexOf(
   T          item,            // il valore cercato
   const int  start_index      // l'indice iniziale
   );

Versione che ricerca dalla posizione specificata nell'intervallo specificato.

int IndexOf(
   T          item,            // il valore cercato
   const int  start_index,     // l'indice iniziale
   const int  count            // il raggio di ricerca
   );

Parametri

item

[in]  Il valore cercato.

start_index

[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.

count

[in]  La lunghezza del range di ricerca.

Valore di ritorno

Restituisce l'indice del primo elemento trovato. Se il valore non viene trovato, restituisce -1.