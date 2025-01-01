DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Capacity 

Capacità (metodo Get)

Restituisce la capacità corrente della lista.

int Capacity();

Valore di ritorno

Restituisce la capacità corrente della lista.

Capacità (metodo Set)

Imposta la capacità corrente di un elenco.

void Capacity(
   const int  capacity     // valore della capacità
   );

Parametri

capacity

[in] Un nuovo valore di capacità.