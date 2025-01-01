MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacità (metodo Get) Restituisce la capacità corrente della lista. int Capacity(); Valore di ritorno Restituisce la capacità corrente della lista. Capacità (metodo Set) Imposta la capacità corrente di un elenco. void Capacity( const int capacity // valore della capacità ); Parametri capacity [in] Un nuovo valore di capacità. CArrayList<T> Count