I prezzi dei grafici possono essere visualizzati in tre modi:

  • come barre;
  • come candele;
  • come una linea.

Il modo specifico di visualizzare il grafico dei prezzi è impostato dalla funzione ChartSetInteger(Chart_handle,CHART_MODE, Chart_mode), dove chart_mode è uno dei valori dell'enumerazione ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

ID

Descrizione

CHART_BARS

Visualizzare come una sequenza di barre

CHART_CANDLES

Visualizza come candele giapponesi

CHART_LINE

Visualizza come una linea tracciata dai prezzi Close

Per specificare la modalità di visualizzazione dei volumi nel grafico dei prezzi la funzione ChartSetInteger(Chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, Volume_mode) viene utilizzata, quando volume_mode è uno dei valori dell'enumerazione ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

 

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

ID

Descrizione

CHART_VOLUME_HIDE

I volumi non sono mostrati

CHART_VOLUME_TICK

Volumi Tick

CHART_VOLUME_REAL

Volumi Trade

Esempio:

//--- Prende l'handle del grafico corrente
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // se è riuscito, personalizza addizionalmente
     {
      //--- Disabilita l' autoscroll
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- Imposta l'indendazione del borde destro del grafico
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- Mostra come candele
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- Scorrere di 100 barre a partire dall'inizio dello storico
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- Imposta la modalità di visualizzazione volume tick
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

