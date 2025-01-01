- Tipi di Eventi del Grafico
I prezzi dei grafici possono essere visualizzati in tre modi:
- come barre;
- come candele;
- come una linea.
Il modo specifico di visualizzare il grafico dei prezzi è impostato dalla funzione ChartSetInteger(Chart_handle,CHART_MODE, Chart_mode), dove chart_mode è uno dei valori dell'enumerazione ENUM_CHART_MODE.
|
ID
|
Descrizione
|
CHART_BARS
|
Visualizzare come una sequenza di barre
|
CHART_CANDLES
|
Visualizza come candele giapponesi
|
CHART_LINE
|
Visualizza come una linea tracciata dai prezzi Close
Per specificare la modalità di visualizzazione dei volumi nel grafico dei prezzi la funzione ChartSetInteger(Chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, Volume_mode) viene utilizzata, quando volume_mode è uno dei valori dell'enumerazione ENUM_CHART_VOLUME_MODE.
|
ID
|
Descrizione
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
I volumi non sono mostrati
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volumi Tick
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volumi Trade
Esempio:
|
//--- Prende l'handle del grafico corrente
