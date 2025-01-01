MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti del Grafico
- Tipi di Eventi del Grafico
- Timeframes del Grafico
- Proprietà Grafico
- Posizionamento Costanti
- Rappresentazione Grafico
- Esempi di Lavoro con il grafico Chart
Costanti del Grafico
Costanti che descrivono varie proprietà di grafici sono suddivise nei seguenti gruppi:
- Tipi di eventi - eventi che si verificano quando si lavora con i grafici;
- Timeframes dei grafici - periodi built-in standard;
- Proprietà del grafico - identificatori utilizzati come parametri di funzioni grafico;
- Costanti Posizionamento - valore del parametro della funzione ChartNavigate();
- Visualizzazione dei grafici - imposta l'aspetto del grafico.