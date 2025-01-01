- Sostituzione Macro (#define)
- Proprietà del programma (#property)
- Includere Files (# include)
- Funzioni di Importazione (#import)
- Conditional Compilation (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)
Includere Files (# include)
La riga di comando #include può essere posizionata in qualsiasi punto del programma, ma di solito tutte le inclusioni sono poste all'inizio del codice sorgente. Formato Chiamata:
|
#include <file_name>
Esempi:
|
#include <WinUser32.mqh>
Il preprocessore rimpiazza la riga #include <file_name> con il contenuto del file WinUser32.mqh. Le parentesi angolari indicano che il file WinUser32.mqh sarà preso dalla directory standard (di solito è terminal_installation_directory\\MQL5\\Include). La directory corrente non è visibile.
Se il nome del file è racchiuso tra virgolette, la ricerca viene effettuata nella directory corrente (che contiene il file sorgente principale). La directory standard non è visibile.
Vedi anche