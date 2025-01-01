Includere Files (# include)

La riga di comando #include può essere posizionata in qualsiasi punto del programma, ma di solito tutte le inclusioni sono poste all'inizio del codice sorgente. Formato Chiamata:

#include <file_name>

#include "file_name"

Esempi:

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

Il preprocessore rimpiazza la riga #include <file_name> con il contenuto del file WinUser32.mqh. Le parentesi angolari indicano che il file WinUser32.mqh sarà preso dalla directory standard (di solito è terminal_installation_directory\\MQL5\\Include). La directory corrente non è visibile.

Se il nome del file è racchiuso tra virgolette, la ricerca viene effettuata nella directory corrente (che contiene il file sorgente principale). La directory standard non è visibile.

