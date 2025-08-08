Devises / VIPS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre
18.34 USD 0.44 (2.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VIPS a changé de -2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.34 et à un maximum de 18.86.
Suivez la dynamique Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIPS Nouvelles
- Forever 21 looks to resurrect China, North America business with new partners
- Should Value Investors Buy Vipshop (VIPS) Stock?
- Earnings call transcript: Vipshop Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Vipshop stock price target raised to $16 by Morgan Stanley on resilient growth
- Vipshop: Resilient Profitability, But Sales Remain Problematic Amid Weaker Consumer Confidence (NYSE:VIPS)
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Jefferies raises Vipshop stock price target to $18.50 on SVIP customer growth
- Vipshop Q2 Profit Rises as SVIP Grows
- July PPI/Core PPI Jumped Unexpectedly
- Economic Data at 3-Year Highs: PPI, Jobless Claims
- Navigating Volatility: VIPS, LRN, HSBC & FUTU Stocks Could Shine Now
- Vipshop earnings beat by ¥0.08, revenue topped estimates
- Vipshop Holdings Stock Earns RS Rating Upgrade
- Sea Limited Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Don't Overlook These Chinese Tech Stocks as Q2 Earnings Approach: NTES, VIPS
- SkyWater Shares Jump on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Datadog Q2 Earnings & Revenues Beat on Solid Customer Growth
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- DBX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Rise
- Microchip Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Down Y/Y, Shares Drop
- Navitas Stock Declines 15.7% on Q2 Loss, Revenues Down Y/Y
- GoDaddy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y, Shares Drop
- Datadog Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
Range quotidien
18.34 18.86
Range Annuel
12.14 18.90
- Clôture Précédente
- 18.78
- Ouverture
- 18.79
- Bid
- 18.34
- Ask
- 18.64
- Plus Bas
- 18.34
- Plus Haut
- 18.86
- Volume
- 5.135 K
- Changement quotidien
- -2.34%
- Changement Mensuel
- 10.02%
- Changement à 6 Mois
- 19.32%
- Changement Annuel
- 16.00%
20 septembre, samedi