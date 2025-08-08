Valute / VIPS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre
18.34 USD 0.44 (2.34%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIPS ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.34 e ad un massimo di 18.86.
Segui le dinamiche di Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIPS News
- Forever 21 looks to resurrect China, North America business with new partners
- Should Value Investors Buy Vipshop (VIPS) Stock?
- Earnings call transcript: Vipshop Q2 2025 beats expectations, stock rises
- Vipshop stock price target raised to $16 by Morgan Stanley on resilient growth
- Vipshop: Resilient Profitability, But Sales Remain Problematic Amid Weaker Consumer Confidence (NYSE:VIPS)
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Jefferies raises Vipshop stock price target to $18.50 on SVIP customer growth
- Vipshop Q2 Profit Rises as SVIP Grows
- July PPI/Core PPI Jumped Unexpectedly
- Economic Data at 3-Year Highs: PPI, Jobless Claims
- Navigating Volatility: VIPS, LRN, HSBC & FUTU Stocks Could Shine Now
- Vipshop earnings beat by ¥0.08, revenue topped estimates
- Vipshop Holdings Stock Earns RS Rating Upgrade
- Sea Limited Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Don't Overlook These Chinese Tech Stocks as Q2 Earnings Approach: NTES, VIPS
- SkyWater Shares Jump on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
- Upwork Shares Jump 10% on Q2 Earnings Beat & Robust 2025 Guidance
- Datadog Q2 Earnings & Revenues Beat on Solid Customer Growth
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- DBX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Rise
- Microchip Q1 Earnings Beat Estimates, Sales Down Y/Y, Shares Drop
- Navitas Stock Declines 15.7% on Q2 Loss, Revenues Down Y/Y
- GoDaddy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y, Shares Drop
- Datadog Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
Intervallo Giornaliero
18.34 18.86
Intervallo Annuale
12.14 18.90
- Chiusura Precedente
- 18.78
- Apertura
- 18.79
- Bid
- 18.34
- Ask
- 18.64
- Minimo
- 18.34
- Massimo
- 18.86
- Volume
- 5.135 K
- Variazione giornaliera
- -2.34%
- Variazione Mensile
- 10.02%
- Variazione Semestrale
- 19.32%
- Variazione Annuale
- 16.00%
20 settembre, sabato