Dövizler / VIPS
VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre
18.34 USD 0.44 (2.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIPS fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.34 ve Yüksek fiyatı olarak 18.86 aralığında işlem gördü.
Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
18.34 18.86
Yıllık aralık
12.14 18.90
- Önceki kapanış
- 18.78
- Açılış
- 18.79
- Satış
- 18.34
- Alış
- 18.64
- Düşük
- 18.34
- Yüksek
- 18.86
- Hacim
- 5.135 K
- Günlük değişim
- -2.34%
- Aylık değişim
- 10.02%
- 6 aylık değişim
- 19.32%
- Yıllık değişim
- 16.00%
21 Eylül, Pazar