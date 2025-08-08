FiyatlarBölümler
Dövizler / VIPS
Geri dön - Hisse senetleri

VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre

18.34 USD 0.44 (2.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIPS fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.34 ve Yüksek fiyatı olarak 18.86 aralığında işlem gördü.

Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIPS haberleri

Günlük aralık
18.34 18.86
Yıllık aralık
12.14 18.90
Önceki kapanış
18.78
Açılış
18.79
Satış
18.34
Alış
18.64
Düşük
18.34
Yüksek
18.86
Hacim
5.135 K
Günlük değişim
-2.34%
Aylık değişim
10.02%
6 aylık değişim
19.32%
Yıllık değişim
16.00%
21 Eylül, Pazar