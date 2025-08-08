Валюты / VIPS
VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre
18.37 USD 0.18 (0.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIPS за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 18.39.
Следите за динамикой Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.04 18.39
Годовой диапазон
12.14 18.53
- Предыдущее закрытие
- 18.19
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.37
- Ask
- 18.67
- Low
- 18.04
- High
- 18.39
- Объем
- 2.838 K
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 10.20%
- 6-месячное изменение
- 19.52%
- Годовое изменение
- 16.19%
