VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre

18.37 USD 0.18 (0.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VIPS за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 18.39.

Следите за динамикой Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.04 18.39
Годовой диапазон
12.14 18.53
Предыдущее закрытие
18.19
Open
18.16
Bid
18.37
Ask
18.67
Low
18.04
High
18.39
Объем
2.838 K
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
10.20%
6-месячное изменение
19.52%
Годовое изменение
16.19%
