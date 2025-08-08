Währungen / VIPS
VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre
18.78 USD 0.08 (0.42%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIPS hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.32 bis zu einem Hoch von 18.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.32 18.85
Jahresspanne
12.14 18.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.86
- Eröffnung
- 18.77
- Bid
- 18.78
- Ask
- 19.08
- Tief
- 18.32
- Hoch
- 18.85
- Volumen
- 5.044 K
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- 12.66%
- 6-Monatsänderung
- 22.19%
- Jahresänderung
- 18.79%
