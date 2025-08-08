KurseKategorien
VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre

18.78 USD 0.08 (0.42%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIPS hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.32 bis zu einem Hoch von 18.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
VIPS News

Tagesspanne
18.32 18.85
Jahresspanne
12.14 18.90
Vorheriger Schlusskurs
18.86
Eröffnung
18.77
Bid
18.78
Ask
19.08
Tief
18.32
Hoch
18.85
Volumen
5.044 K
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
12.66%
6-Monatsänderung
22.19%
Jahresänderung
18.79%
