VIPS: Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre
18.52 USD 0.34 (1.80%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VIPS para hoje mudou para -1.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.32 e o mais alto foi 18.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VIPS Notícias
Faixa diária
18.32 18.81
Faixa anual
12.14 18.90
- Fechamento anterior
- 18.86
- Open
- 18.77
- Bid
- 18.52
- Ask
- 18.82
- Low
- 18.32
- High
- 18.81
- Volume
- 264
- Mudança diária
- -1.80%
- Mudança mensal
- 11.10%
- Mudança de 6 meses
- 20.49%
- Mudança anual
- 17.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh