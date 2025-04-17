Devises / FFIN
FFIN: First Financial Bankshares Inc
34.87 USD 0.95 (2.65%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FFIN a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.80 et à un maximum de 35.67.
Suivez la dynamique First Financial Bankshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FFIN Nouvelles
Range quotidien
34.80 35.67
Range Annuel
30.60 44.66
- Clôture Précédente
- 35.82
- Ouverture
- 35.67
- Bid
- 34.87
- Ask
- 35.17
- Plus Bas
- 34.80
- Plus Haut
- 35.67
- Volume
- 1.219 K
- Changement quotidien
- -2.65%
- Changement Mensuel
- -5.09%
- Changement à 6 Mois
- -2.38%
- Changement Annuel
- -5.27%
20 septembre, samedi