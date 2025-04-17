KurseKategorien
FFIN: First Financial Bankshares Inc

35.82 USD 0.82 (2.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FFIN hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.95 bis zu einem Hoch von 35.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Financial Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FFIN News

Tagesspanne
34.95 35.86
Jahresspanne
30.60 44.66
Vorheriger Schlusskurs
35.00
Eröffnung
35.15
Bid
35.82
Ask
36.12
Tief
34.95
Hoch
35.86
Volumen
1.044 K
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
-2.50%
6-Monatsänderung
0.28%
Jahresänderung
-2.69%
