FFIN: First Financial Bankshares Inc
35.82 USD 0.82 (2.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFIN hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.95 bis zu einem Hoch von 35.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Financial Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
34.95 35.86
Jahresspanne
30.60 44.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.00
- Eröffnung
- 35.15
- Bid
- 35.82
- Ask
- 36.12
- Tief
- 34.95
- Hoch
- 35.86
- Volumen
- 1.044 K
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- -2.50%
- 6-Monatsänderung
- 0.28%
- Jahresänderung
- -2.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K