クォートセクション
通貨 / FFIN
株に戻る

FFIN: First Financial Bankshares Inc

35.82 USD 0.82 (2.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FFINの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり34.95の安値と35.86の高値で取引されました。

First Financial Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FFIN News

1日のレンジ
34.95 35.86
1年のレンジ
30.60 44.66
以前の終値
35.00
始値
35.15
買値
35.82
買値
36.12
安値
34.95
高値
35.86
出来高
1.044 K
1日の変化
2.34%
1ヶ月の変化
-2.50%
6ヶ月の変化
0.28%
1年の変化
-2.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K