通貨 / FFIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FFIN: First Financial Bankshares Inc
35.82 USD 0.82 (2.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FFINの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり34.95の安値と35.86の高値で取引されました。
First Financial Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFIN News
- ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ、2025年第2四半期：テキサス州の力強い成長の中で収益が20%急増
- First Financial Bankshares Q2 2025 slides: Earnings surge 20% amid strong Texas growth
- This is Why First Financial Bankshares (FFIN) is a Great Dividend Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- First Financial Bankshares (FFIN) Could Be a Great Choice
- First Financial (FFIN) Upgraded to Buy: Here's Why
- First Financial Bankshares (FFIN) Could Be a Great Choice
- Bears are Losing Control Over First Financial (FFIN), Here's Why It's a 'Buy' Now
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- First Financial Bankshares promotes Kyle McVey to bank CFO position
- First Financial Bankshares renews stock repurchase plan
- First Financial Bankshares: Asset Quality And Growth Doesn't Justify An Upgrade (FFIN)
- First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Financial beats Q2 estimates with 27% earnings growth
- First Financial Bankshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- First Financial Bankshares renews $50 million credit line with Frost Bank
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- 7 Upcoming Dividend Increases
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- IBM, Parker-Hannifin AmongCompanies To Announce Dividend Increases In Second Half Of April
- First Financial Bankshares Q1 earnings beat estimates, revenue misses
1日のレンジ
34.95 35.86
1年のレンジ
30.60 44.66
- 以前の終値
- 35.00
- 始値
- 35.15
- 買値
- 35.82
- 買値
- 36.12
- 安値
- 34.95
- 高値
- 35.86
- 出来高
- 1.044 K
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- -2.50%
- 6ヶ月の変化
- 0.28%
- 1年の変化
- -2.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K