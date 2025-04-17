Валюты / FFIN
FFIN: First Financial Bankshares Inc
35.03 USD 0.40 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFIN за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.76, а максимальная — 35.48.
Следите за динамикой First Financial Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.76 35.48
Годовой диапазон
30.60 44.66
- Предыдущее закрытие
- 35.43
- Open
- 35.42
- Bid
- 35.03
- Ask
- 35.33
- Low
- 34.76
- High
- 35.48
- Объем
- 667
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -4.65%
- 6-месячное изменение
- -1.93%
- Годовое изменение
- -4.84%
