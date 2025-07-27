CotationsSections
EVRG: Evergy Inc

72.29 USD 1.01 (1.42%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EVRG a changé de 1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.33 et à un maximum de 72.60.

Suivez la dynamique Evergy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
71.33 72.60
Range Annuel
59.00 73.39
Clôture Précédente
71.28
Ouverture
71.66
Bid
72.29
Ask
72.59
Plus Bas
71.33
Plus Haut
72.60
Volume
3.108 K
Changement quotidien
1.42%
Changement Mensuel
1.82%
Changement à 6 Mois
5.15%
Changement Annuel
16.52%
