통화 / EVRG
EVRG: Evergy Inc
72.29 USD 1.01 (1.42%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EVRG 환율이 오늘 1.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.33이고 고가는 72.60이었습니다.
Evergy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EVRG News
- UBS, Evergy 주식에 ’매수’ 등급 재확인, 데이터센터 성장 잠재력 주목
- UBS reiterates Buy rating on Evergy stock, cites potential growth from data centers
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Evergy Stock: Bullish Technicals, But A Hold Fundamentally (NASDAQ:EVRG)
- Mizuho raises Evergy stock price target to $77 on strong Q2 results
- Evergy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVRG)
- Evergy, Inc. (EVRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evergy earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Evergy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Evergy Inc (EVRG) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evergy Q2 2025 slides: EPS dips on weather impact, economic development pipeline expands
- Morning Bid: Tariffs hit, Apple rises
- Evergy to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Evergy stock hits 52-week high at 73.43 USD
- Pinnacle West Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- NRG Energy (NRG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fortis (FTS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate Evergy Inc (EVRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- PPL (PPL) Q2 Earnings Miss Estimates
- Evergy stock reaches 52-week high at $70.37
- American Electric Power (AEP) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Portland General Electric: Analyst Darling, Market Disappointment (NYSE:POR)
- Franklin Utilities Fund Q2 2025 Commentary
일일 변동 비율
71.33 72.60
년간 변동
59.00 73.39
- 이전 종가
- 71.28
- 시가
- 71.66
- Bid
- 72.29
- Ask
- 72.59
- 저가
- 71.33
- 고가
- 72.60
- 볼륨
- 3.108 K
- 일일 변동
- 1.42%
- 월 변동
- 1.82%
- 6개월 변동
- 5.15%
- 년간 변동율
- 16.52%
