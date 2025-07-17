Währungen / EVRG
EVRG: Evergy Inc
71.28 USD 0.48 (0.67%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVRG hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.20 bis zu einem Hoch von 72.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evergy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
71.20 72.08
Jahresspanne
59.00 73.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.76
- Eröffnung
- 71.45
- Bid
- 71.28
- Ask
- 71.58
- Tief
- 71.20
- Hoch
- 72.08
- Volumen
- 3.800 K
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 0.39%
- 6-Monatsänderung
- 3.68%
- Jahresänderung
- 14.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K