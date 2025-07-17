Валюты / EVRG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EVRG: Evergy Inc
71.35 USD 0.86 (1.19%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVRG за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.32, а максимальная — 72.11.
Следите за динамикой Evergy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EVRG
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Evergy Stock: Bullish Technicals, But A Hold Fundamentally (NASDAQ:EVRG)
- Mizuho raises Evergy stock price target to $77 on strong Q2 results
- Evergy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVRG)
- Evergy, Inc. (EVRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evergy earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Evergy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Evergy Inc (EVRG) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Evergy Q2 2025 slides: EPS dips on weather impact, economic development pipeline expands
- Morning Bid: Tariffs hit, Apple rises
- Evergy to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Evergy stock hits 52-week high at 73.43 USD
- Pinnacle West Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- NRG Energy (NRG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Fortis (FTS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Analysts Estimate Evergy Inc (EVRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- PPL (PPL) Q2 Earnings Miss Estimates
- Evergy stock reaches 52-week high at $70.37
- American Electric Power (AEP) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Portland General Electric: Analyst Darling, Market Disappointment (NYSE:POR)
- Franklin Utilities Fund Q2 2025 Commentary
- Mizuho raises Evergy stock price target to $74 on Kansas settlement
- FT: Income Plus Inflation Protection
Дневной диапазон
71.32 72.11
Годовой диапазон
59.00 73.39
- Предыдущее закрытие
- 72.21
- Open
- 72.02
- Bid
- 71.35
- Ask
- 71.65
- Low
- 71.32
- High
- 72.11
- Объем
- 3.869 K
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 3.78%
- Годовое изменение
- 15.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.