EVRG: Evergy Inc

72.29 USD 1.01 (1.42%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVRG fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.33 ve Yüksek fiyatı olarak 72.60 aralığında işlem gördü.

Evergy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
71.33 72.60
Yıllık aralık
59.00 73.39
Önceki kapanış
71.28
Açılış
71.66
Satış
72.29
Alış
72.59
Düşük
71.33
Yüksek
72.60
Hacim
3.108 K
Günlük değişim
1.42%
Aylık değişim
1.82%
6 aylık değişim
5.15%
Yıllık değişim
16.52%
