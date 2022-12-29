Real Trade négocie sur des délais inférieurs à 1 heure. Tradez dans les directions haussières et baissières. Négociez avec les directions de tendance temporelle les plus élevées et négociez la première bougie. Utilisez le contraire pour sortir ou utilisez le ratio pour sortir 1:1 ou plus avec des arrêts de fuite. Négociez les tendances réelles pendant les heures actives et avec une direction de tendance plus élevée pour obtenir les meilleurs résultats. Indicateur de charge dans le testeur pour étudier les résultats et le potentiel. Utilisez les flèches de scalping pour négocier avec la tendance ou utilisez les cibles Fib ou les deux. Recommandé pour les graphiques de 5 ou 15 minutes.



