Real Trade
- Indicatori
- Thomas Bradley Butler
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 29 dicembre 2022
- Attivazioni: 20
Real Trade commercia su intervalli di tempo inferiori a 1 ora. Fai trading in direzioni rialziste e ribassiste. Scambia con le direzioni di tendenza del tempo più elevate e scambia la prima candela. Usa l'opposto per uscire o usa il rapporto per uscire 1:1 o superiore insieme ai trailing stop. Scambia tendenze reali durante le ore attive e con una direzione di tendenza più alta per i migliori risultati. Indicatore di carico nel tester per studiare i risultati e il potenziale. Usa le frecce scalping facendo trading con il trend o usa gli obiettivi Fib o entrambi. Consigliato per grafici da 5 o 15 minuti.
Usa FIb per target e stop:https://www.mql5.com/en/code/12813