Real Trade, 1 saatin altındaki zaman dilimlerinde işlem yapar. Yükseliş trendleri ve düşüş trendi yönlerinde ticaret yapın. Daha yüksek zaman trendi yönleriyle ticaret yapın ve ilk şamdanın ticaretini yapın. Çıkmak için tersini kullanın veya çıkmak için oranı kullanın 1:1 veya daha yüksek, takip eden duraklarla birlikte. En iyi sonuçlar için aktif saatlerde ve daha yüksek trend yönüyle Gerçek Trendlerle ticaret yapın. Sonuçları ve potansiyeli incelemek için test cihazındaki yük göstergesi. Trendle işlem yapan ölçeklendirme oklarını kullanın veya Fib hedeflerini veya her ikisini birden kullanın. 5 veya 15 dakikalık grafikler için önerilir.

Hedefler ve duraklar için FIb'yi kullanın: https://www.mql5.com/en/code/12813
