Professional Histogram MT 4

Professional Histogram (PH) est un outil très efficace et fiable pour le trading du Forex, des CFD et des options binaires.





PH est facile à utiliser et à configurer aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés.





Contrairement à la plupart des indicateurs, Professional Histogram trouve des tendances plus longues et donne moins de faux signaux.





Lorsqu'un signal d'achat ou de vente apparaît, une alerte est déclenchée vous permettant d'ouvrir une position en temps opportun et d'éviter de rester assis devant votre PC tout le temps.









Conseils commerciaux

Ouvrir une position lorsque l'histogramme change de couleur. Voir les exemples de transactions sur la capture d'écran 1.





L'indicateur est le mieux adapté pour le trading sur M15-H4.













Caractéristiques

Convient pour le scalping et le trading à long terme.

Envoi de signaux aux e-mails et aux appareils mobiles.

Facile à utiliser et à configurer.

Il peut être utilisé à la fois comme un outil indépendant et en conjonction avec d'autres indicateurs.

Pas de repeinture.

Pas de retard.









Paramètres

Period - paramètre clé responsable de la période de calcul de la moyenne pour le calcul de l'indicateur.

Filter - période de filtrage.

Alert - activer/désactiver l'alerte.

E-mail - activer/désactiver les e-mails.

Push - activer/désactiver l'envoi de messages vers les téléphones portables.

clrUPPER - couleur positive de l'histogramme.

clrLOWER - couleur d'histogramme négative.

Width - largeur de ligne.

Bonne chance dans le commerce!