Professional Histogram MT 4

Professional Histogram (PH) est un outil très efficace et fiable pour le trading du Forex, des CFD et des options binaires.

PH est facile à utiliser et à configurer aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés.

Contrairement à la plupart des indicateurs, Professional Histogram trouve des tendances plus longues et donne moins de faux signaux.

Lorsqu'un signal d'achat ou de vente apparaît, une alerte est déclenchée vous permettant d'ouvrir une position en temps opportun et d'éviter de rester assis devant votre PC tout le temps.


Conseils commerciaux

Ouvrir une position lorsque l'histogramme change de couleur. Voir les exemples de transactions sur la capture d'écran 1.

L'indicateur est le mieux adapté pour le trading sur M15-H4.



Caractéristiques

  • Convient pour le scalping et le trading à long terme.
  • Envoi de signaux aux e-mails et aux appareils mobiles.
  • Facile à utiliser et à configurer.
  • Il peut être utilisé à la fois comme un outil indépendant et en conjonction avec d'autres indicateurs.
  • Pas de repeinture.
  • Pas de retard.


Paramètres

  • Period - paramètre clé responsable de la période de calcul de la moyenne pour le calcul de l'indicateur.
  • Filter - période de filtrage.
  • Alert - activer/désactiver l'alerte.
  • E-mail - activer/désactiver les e-mails.
  • Push - activer/désactiver l'envoi de messages vers les téléphones portables.
  • clrUPPER - couleur positive de l'histogramme.
  • clrLOWER - couleur d'histogramme négative.
  • Width - largeur de ligne.
Bonne chance dans le commerce!
Produits recommandés
CCI with Dynamic OSB zones mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « CCI avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte. - L'indice CCI (Commodity Channel Index) est excellent pour le trading Momentum dans le sens de la tendance. - Il est idéal pour prendre des positions de vente depuis une zone dynamique de surachat et des positions d'achat depuis une zone dynamique de survente dans le sens de la tendance principale. - Cet indicateur est également idéal pour combiner des positions de prix. - Zone dynamique de sura
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicateurs
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Trend Hunter Pro
Yaroslav Varankin
Indicateurs
The indicator is designed for opening trades for a long period. he is set up to get as many points from each trade as possible. he uses the scalping method... you can trade on any currency pairs indicator is already  you can trade at any time of the day but the preferred time of trading during the European American session. currency pairs eur / jpy, eur / usd currency pairs with high volatility then the results are much better.
AW Heiken Ashi
AW Trading Software Limited
Indicateurs
AW Heiken Ashi — Indicateur intelligent de tendance et de niveaux de TP. Indicateur avancé basé sur le Heiken Ashi classique, adapté aux traders, offrant plus de flexibilité et de clarté. Contrairement à l'indicateur standard, AW Heiken Ashi permet d'analyser la tendance, de déterminer les objectifs de profit et de filtrer les faux signaux, pour des décisions de trading plus sûres. Guide d'installation et instructions - Ici / Version MT5 - Ici Avantages de AW Heiken Ashi : Fonctionne sur tous le
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2245)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicateurs
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicateurs
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicateurs
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicateurs
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicateurs
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
RunwiseFX Heikin Ashi with Alert
Runwise Limited
Indicateurs
Description Shows Heikin-Ashi candles (often misspelled Heiken-Ashi) on the chart and can alert when candles change color. The alert is useful for both entry and exit. The number of candles of the new color before an alert is raised can be set. The alert can be controlled interactively, directly from the chart. Also includes bonus indicators of current spread and ask/bid prices in large text, color coded as price changes. Usage Heikin-Ashi candles give a much better insight to the underlying tre
Supply and Demand zones
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Zones d’offre/demande : zones observables où le prix s’est approché à plusieurs reprises par le passé. Utilitaire multifonctionnel :  66+ fonctionnalités, incluant cet indicateur  |   Contactez-moi  pour toute question  |  Version MT5 L’indicateur montre où le prix pourrait potentiellement s’inverser à nouveau. Habituellement, plus le prix a été rejeté à un niveau, plus ce niveau est significatif. Dans les paramètres d’entrée   vous pouvez ajuster : Activer ou désactiver les zones faibles ; Aff
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicateurs
Seulement 10 exemplaires au prix actuel après quoi le prix sera de 90$ Basé sur l'enveloppe et le tma avec des flèches, l'indicateur Bands Sniper est un indicateur polyvalent car il montre un support et une résistance dynamiques et donne également des signaux d'entrée sous forme de flèches d'achat et de vente. Les paramètres par défaut sont basés sur une période de 1 heure, contactez après l'achat pour un guide complet. Règles d'entrée : ACHETER : 1.La bougie se ferme en dessous des deux ba
Scalper Channel MT4
Andrei Novichkov
Indicateurs
"Scalper Channel MT4" is a modern channel indicator that shows the trader the direction of the trade. For work, the indicator uses built-in and proprietary technical means and a new secret formula. Load it on the chart and the indicator will show you the entry direction in color: If the upper limit of the price channel of the indicator is blue, open a buy position. If the lower limit of the price channel of the indicator is red, open a sell position. If the border of the indicator is gray, neut
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Indicateurs
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicateurs
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicateurs
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Gold Flux Signal – Indicateur de signaux sans repaint pour XAUUSD Conçu pour une exécution claire des signaux – Le Gold Flux Signal a été conçu pour fournir des signaux clairs et stables sur XAUUSD , sans repaint ni backpainting – Il a été spécifiquement pensé pour les stratégies de suivi de tendance et de cassure, tout en évitant les signaux parasites – L'indicateur fonctionne uniquement sur des bougies clôturées – Optimisé pour une utilisation sur les unités de temps M1, M5 et H1 Signaux
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
M W Scanner
Reza Aghajanpour
5 (11)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "M W Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Double Top(M) and Double Bottom(W) is a very repetitive common type of price reversal patterns. Double Top resembles M pattern and indicates bearish reversal whereas Double Bottom resembles W pattern and indicates a bullish reversal that they have  high win  rate. The M W Scanne
Plus de l'auteur
Magic Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
The   Magic Histogram MT5   indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend.   Magic Histogram MT5   is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Magic Histogram  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/23610 Indicator Benefits Excellent indicator signals!
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Indicateurs
Advanced Stochastic Scalper MT5 is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely ma
Golden Star MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Golden Star MT5 est un indicateur de tendance professionnel pour la plate-forme MT5 développé par un groupe de traders professionnels. L'algorithme de son travail est basé sur la méthode de l'auteur original, qui permet de trouver des points potentiels d'inversion de tendance avec une forte probabilité et de recevoir des signaux pour entrer sur le marché au début d'une formation de tendance. Cet indicateur est adapté pour travailler sur l'or, les crypto-monnaies et les paires de devises sur le
Magic Candles MT 5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Magic Candles est un nouveau produit qui permet d'identifier la phase actuelle du marché (tendance haussière, baissière ou plate). Cet indicateur peint des barres de différentes couleurs en fonction de l'état actuel du marché et signale à l'utilisateur les changements de tendance avec des alertes. Magic Candles est parfait pour trader des devises (y compris les crypto-monnaies) et des options binaires. Avantages Convient pour le scalping et le trading intrajournalier. L'indicateur ne redessi
Magic Moving MT5
Evgeny Belyaev
5 (2)
Indicateurs
Magic Moving MT5   is a professional indicator for the MetaTrader 5 terminal. Unlike   Moving Average ,   Magic Moving   provides better signals and is able to identified prolonged trends. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal.  You can download the  MetaTrader4 version here :  https://www.mql5.com/en/market/product/26544 Advantages of the indicator Perfect for scalping. Generates minimum false signals. Suitable for beginners
Professional Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
Professional Histogram MT5 ( PH ) is a highly efficient and reliable tool for determining the direction and strength of the trend. PH is easy to use and configure both for beginners and experienced traders. Unlike most indicators, Professional Histogram finds longer trends and gives fewer false signals. When a buy or a sell signal appears, an alert is triggered allowing you to open a position in a timely manner and avoid sitting at your PC all the time. Professional Histogram    for the MetaTrad
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Magic Channel Scalper est un indicateur de canal pour le terminal MetaTrader 5. Cet indicateur permet de trouver les points d'inversion de tendance les plus probables. Contrairement à la plupart des indicateurs de canal, Magic Channel Scalper ne se redessine pas. Le système d'alerte (alertes, notifications par e-mail et push) vous aidera à surveiller simultanément plusieurs instruments de trading. Attachez l’indicateur à un graphique et l’alerte se déclenchera dès qu’un signal apparaîtra. A
Magic Histogram
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The Magic Histogram indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend. Magic Histogram is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M5, M15, M30, H1 and H4. Version for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/58448 Indicator Benefits Excellent indicator signals! Suitable for beginne
Spread Size MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Si tu trades sur les marchés financiers, tu sais sûrement à quel point le spread est important – cette différence entre le prix d'achat (ask) et de vente (bid) peut sérieusement affecter ton profit.   Spread Size   est un indicateur simple mais très utile qui affiche le spread actuel directement sur le graphique. Plus besoin de surveiller constamment les données manuellement – tout est juste sous tes yeux ! À quoi ça sert ? Le spread n'est pas qu'un chiffre. C'est ton argent réel. Un spread bas
FREE
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indicateurs
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
Magic Channel
Evgeny Belyaev
4.5 (2)
Indicateurs
Magic Channel is a channel indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, Magic Channel does not redraw. The alert system (alerts, email and push notifications) will help you to simultaneously monitor multiple trading instruments. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening signal! You can t
Advanced indicator of a professional trader
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Advanced indicator of a professional trader   - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced indicator of a professional trader  is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced indicator of a professional trader to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is trigge
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicateurs
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Close All Charts MT5
Evgeny Belyaev
Utilitaires
L'utilitaire Close All Charts est conçu pour fermer rapidement et facilement tous les graphiques ouverts dans la plateforme MetaTrader 5 (MT5). Il sera particulièrement utile pour les traders qui travaillent avec un grand nombre d'instruments et de graphiques simultanément, ainsi que pour ceux qui préfèrent maintenir l'ordre dans leur espace de travail. Lors du test de conseillers dans le testeur de stratégies avec différents paramètres, de nombreux graphiques sont souvent ouverts. L'utilitaire
FREE
Sign of victory
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Sign of victory is a new indicator based on three digital filters. The indicator plots three histograms in a separate window, and also draws an arrow on the price chart. Each histogram is a digital filter that converts quotes and decomposes them into trends: buy or sell. The examples of market entries using this indicator are shown on the screenshots using arrows. This indicator can help traders better assess the market situation. Sign of victory features The indicator is perfect for scalping a
Spread Monitoring
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
Spread Monitoring is a unique product for analyzing a spread. Unlike most similar indicators, Spread Monitoring uses ticks rather than bars allowing you to detect abnormal spread expansions. Features Works on ticks rather than bars. Simple and easy indicator configuration. Works on all timeframes. Works on any financial instrument. No repainting. Parameters Total - number of displayed ticks. clrSpread - indicator line color.
FREE
Click Info
Evgeny Belyaev
Utilitaires
The Click Info is a simple utility that allows the trader to quickly receive information about the High, Low, Open, Close, Time values of the current chart. In order to receive information about a bar, it is necessary to left-click the selected candle. Depending on the settings, either a pop-up Alert or a Comment with the information appears. Information on the bar values (High, Low, Open, Close, Time) can be extremely useful in practice of trading using graphical analysis, evaluation of the Pri
Exclusive Average
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Exclusive Average is a custom trend indicator based on the standard Simple Moving Average with an improved operation logic. Signals for Position Opening: Open Buy when the price crosses the indicator line upwards. Open Sell when the price crosses the indicator line downwards. Advantages Good signals. The indicator does not repaint. Sending signals to email and mobile devices. Exclusive Average indicator parameters Indicator_Period - indicator calculation period. SendPush - sending push notific
Volumes Alert Push Mail
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The "Volumes Alert Push Mail" is an indicator for the MetaTrader 4, which is based on the standard Volumes indicator with functions for generating alerts, sending messages to email and mobile terminals. Advantages of the "Volumes Alert Push Mail" indicator Highly customizable visualization. Receiving signals in any way possible: emails, push-notifications and alerts. Free technical support from the developer. Parameters Volume - indicator value for sending the messages. Bar - the setting accep
Exclusive Trendline
Evgeny Belyaev
4.33 (3)
Indicateurs
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the chart as well... Yikes!!! Do you want to know how to easily and simply automate this process? Then read on. There is a solution - a smart and reliable indicator of trend lines - the Exclusive Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to ad
EW oscillator
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
The EW oscillator is an indicator for the MetaTrader 4 based on mathematical calculations on the price chart. Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Suitable for working on the smaller timeframes (up to H4). Works on any financial instrument. Recommended symbols EURUSD, EURGBP, USDCHF, AUDNZD, AUDCAD, GOLD. Recommendations on usage The buy signal is formed when the level 20
Eldorado MT4
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Eldorado MT4 is a new MetaTrader 4 indicator based on a digital filter, it has been developed by a professional trader. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals! Free product support. Regular updates. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Simple indicator setup, minimum parameters. Signals for Position Opening: Open Buy when the channel goes up. Open Sell when the channel goes down. Recommended Usage It is recommended t
List swap MT4
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The List swap is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which allows to display swaps for all symbols (available in the Market Watch). When using the free demo version, you need to remember that the Strategy Tester of the MetaTrader 4 does not provide the ability to obtain data on other symbols. In the Strategy Tester, the swap information will be displayed only for the symbol the indicator is attached to. The indicator can be useful for traders utilizing the "Carry trade" strategy, as well
Automatic Trendline
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid the special attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the charts… Do you want to learn how to quickly and easily automate this process? Then read on. There is a solution — smart and reliable trend line indicator, the Automatic Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to admire the re
Volatility Pro
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The Volatility Pro is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform This indicator can be used to calculate the volatility using two methods. It is also possible to apply a moving average to the volatility histogram. This indicator allows to easily identify the bars with high volatility, and it will also be useful for traders who trade the volatility breakouts. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Unique ind
Psychological levels
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The Psychological levels indicator for the MetaTrader 4 terminal. Forex trading is very closely related to psychology. The psychological factors often cause spikes in demand or supply, which is bound to affect the movement of the currency quotes. In Forex, the price usually moves within a certain price corridor, the so-called psychological levels often serve as the boundaries of such corridors. Where are these levels located, and what causes their formation? The psychological Forex levels occur
Exclusive Trend
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicateurs
Exclusive Trend is a trend indicator that can be used for scalping, as well as intraday trading. Advantage of indicator: Generates minimum false signals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Recommendations on usage It is recommended to use the indicator during session movements to reduce the likelihood of falling into flat. Period M1 to D1. Trending currency pairs: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD. Signals for Position Opening: Open Buy when the indicator is blue. Open Sell w
Exclusive Oscillator
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Exclusive Oscillator is a new trend indicator for MetaTrader 4, which is able to assess the real overbought/oversold state of the market. It does not use any other indicators and works only with the market actions. The indicator is easy to use, even a novice trader can use it for trading. Exclusive Oscillator    for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/22300 Advantages Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Indicateurs
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis