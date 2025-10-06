CRT rsi

🎯 CRT RSI EA - Sistema de Trading de rechazo ycontinuacion de tendencia con RSI

PRESENTACIÓN:

CRT RSI EA es un experto automatizado especializado en operar rechazos de precio que confirman tendencias, utilizando los límites del RSI como zonas de entrada estratégicas.

ESTRATEGIA CENTRAL:

El EA se enfoca en identificar:

  • 📈 Rechazos en niveles clave que confirman la fuerza de la tendencia actual

  • 🎯 Operaciones dentro de los límites del RSI entre 30-70, evitando zonas neutras

  •  Señales validadas donde el precio y el momentum convergen

MECANISMA DE OPERACIÓN:

Para tendencias alcistas:

  • Detecta rechazos en soportes (mechas inferiores)

  • Opera cuando el RSI sale de sobreventa (<30) y se mantiene arriba de 30

  • Confirma que la tendencia alcista sigue intacta

Para tendencias bajistas:

  • Identifica rechazos en resistencias (mechas superiores)

  • Opera cuando el RSI sale de sobrecompra (>70) y se mantiene below 70

  • Verifica que la tendencia bajista continúa

PUNTO DIFERENCIAL:
No busca reversiones, sino confirmaciones de continuación de tendencia mediante rechazos en áreas de sobrecompra/sobreventa del RSI, operando siempre dentro de los límites establecidos del indicador para maximizar probabilidades.









Plus de l'auteur
CRT Pro
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
Resumen Ejecutivo CRT_PRO_EA ( Candle Range Theory ) es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para operar en los mercados de divisas (Forex) utilizando MetaTrader 5. Combina múltiples estrategias basadas en análisis técnico, gestión de riesgo adaptativa y un sistema de recuperación inteligente para maximizar la eficiencia en diferentes condiciones de mercado. Características Principales 1. Múltiples Estrategias Integradas Cierre por encima/anterior de la vela anterior : Opera en ru
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
CRT Bollinger Bands
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger Fundamento Teórico Implementación de la   Candle Range Theory (CRT)   integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading. Candle Range Theory (CRT) Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas) Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mec
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis