Supporting for scapling XAUUSD
- Utilitaires
- Kieu Quyen Ly
- Version: 1.10
- Activations: 5
Cet EA est principalement utilisé pour le scalping du XAUUSD.
Objectif
- Élimine l’émotion dans la gestion des trades — protège automatiquement les positions et prend des profits afin que vous n’ayez pas à prendre de décisions difficiles sous pression.
Ce qu’il fait
🛡️ Stop Loss automatique
- Définit le SL sur la base des récents hauts/bas + buffer
- Fini le stress de la pose manuelle
📊 Prises de profits partielles automatiques
Deux modes :
- Mouvement fixe : ferme 50 % après un mouvement de prix X
- Ratio R/Risque : ferme 50 % au cible de profit de 1,2R
Verrouille les gains tout en laissant les gagnants courir.
🎛️ Boutons à un clic
- Fermer tout Vente / Achat / Profit / Tout
- Option : filtrer par temps (dernières 60 min)
Résout les problèmes courants
- ✅ Prendre les profits trop tôt
- ✅ Déplacer les stops nerveusement
- ✅ Décisions émotionnelles
- ✅ Gestion des risques incohérente
⚙️ Réglages clés
- Lookback : 20 min (pour le placement du SL)
- Buffer : 0,2 pips de sécurité supplémentaire
- % Partiel : 50 % (taille de la prise de profit)
- Ratio R : 1,2R (déclencheur de profit)
🏆 Idéal pour
- Les traders qui ont besoin d’appliquer une discipline et une gestion des risques cohérente, sans interférence émotionnelle.
------------
Si vous avez des questions ou des exigences, n’hésitez pas à me contacter via chat.
Merci, et je vous souhaite une excellente journée !