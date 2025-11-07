Supporting for scapling XAUUSD

Cet EA est principalement utilisé pour le scalping du XAUUSD.





Objectif

Élimine l’émotion dans la gestion des trades — protège automatiquement les positions et prend des profits afin que vous n’ayez pas à prendre de décisions difficiles sous pression.





Ce qu’il fait

🛡️ Stop Loss automatique

Définit le SL sur la base des récents hauts/bas + buffer

Fini le stress de la pose manuelle

📊 Prises de profits partielles automatiques

Deux modes :

Mouvement fixe : ferme 50 % après un mouvement de prix X

Ratio R/Risque : ferme 50 % au cible de profit de 1,2R

Verrouille les gains tout en laissant les gagnants courir.



🎛️ Boutons à un clic

Fermer tout Vente / Achat / Profit / Tout

Option : filtrer par temps (dernières 60 min)

Résout les problèmes courants

✅ Prendre les profits trop tôt

✅ Déplacer les stops nerveusement

✅ Décisions émotionnelles

✅ Gestion des risques incohérente

⚙️ Réglages clés

Lookback : 20 min (pour le placement du SL)

Buffer : 0,2 pips de sécurité supplémentaire

% Partiel : 50 % (taille de la prise de profit)

Ratio R : 1,2R (déclencheur de profit)

🏆 Idéal pour

Les traders qui ont besoin d’appliquer une discipline et une gestion des risques cohérente, sans interférence émotionnelle.





------------





Si vous avez des questions ou des exigences, n’hésitez pas à me contacter via chat.





Merci, et je vous souhaite une excellente journée !