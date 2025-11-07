Supporting for scapling XAUUSD

Cet EA est principalement utilisé pour le scalping du XAUUSD.

Objectif  
  • Élimine l’émotion dans la gestion des trades — protège automatiquement les positions et prend des profits afin que vous n’ayez pas à prendre de décisions difficiles sous pression.

Ce qu’il fait  
🛡️ Stop Loss automatique  
  • Définit le SL sur la base des récents hauts/bas + buffer  
  • Fini le stress de la pose manuelle  
📊 Prises de profits partielles automatiques  
Deux modes :  
  • Mouvement fixe : ferme 50 % après un mouvement de prix X  
  • Ratio R/Risque : ferme 50 % au cible de profit de 1,2R  

Verrouille les gains tout en laissant les gagnants courir.  


🎛️ Boutons à un clic  
  • Fermer tout Vente / Achat / Profit / Tout  
  • Option : filtrer par temps (dernières 60 min)  
Résout les problèmes courants  
  • ✅ Prendre les profits trop tôt  
  • ✅ Déplacer les stops nerveusement  
  • ✅ Décisions émotionnelles  
  • ✅ Gestion des risques incohérente  
⚙️ Réglages clés  
  • Lookback : 20 min (pour le placement du SL)  
  • Buffer : 0,2 pips de sécurité supplémentaire  
  • % Partiel : 50 % (taille de la prise de profit)  
  • Ratio R : 1,2R (déclencheur de profit)  
🏆 Idéal pour  
  • Les traders qui ont besoin d’appliquer une discipline et une gestion des risques cohérente, sans interférence émotionnelle.

------------  

Si vous avez des questions ou des exigences, n’hésitez pas à me contacter via chat.

Merci, et je vous souhaite une excellente journée !
