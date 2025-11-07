Good Luck
- Indicateurs
- Dmytro Kasianov
- Version: 1.0
Bonne chance !
Caractéristiques principales :
🟢 Convient à différentes unités de temps.
🟢 Ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux précédents.
🟢 Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.
🟢 En trading réel, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.
🟢 Garantit stabilité, précision et flexibilité.
🟢 Fournit des signaux avec un taux de réussite élevé.
🟢 Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition.
🟢 Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, forex, métaux et cryptomonnaies.
🟢 Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement.
🟢 Simple, stable et fiable pour le trading réel.
🟢 Règles d'utilisation simples.
🟢Entièrement personnalisable.