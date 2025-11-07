Bonne chance !





Caractéristiques principales :





🟢 Convient à différentes unités de temps.





🟢 Ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux précédents.





🟢 Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.





🟢 En trading réel, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.





🟢 Garantit stabilité, précision et flexibilité.





🟢 Fournit des signaux avec un taux de réussite élevé.





🟢 Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition.





🟢 Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, forex, métaux et cryptomonnaies.





🟢 Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement.





🟢 Simple, stable et fiable pour le trading réel.





🟢 Règles d'utilisation simples.



