BarX — Indicateur de Haut et Bas d’une Bougie Spécifique

BarX est un indicateur technique qui met automatiquement en évidence le plus haut et le plus bas d’une bougie spécifique de la journée, défini par l’utilisateur (par exemple bougie 0 représente la première bougie après l’ouverture du marché).

Cet outil est particulièrement utile pour les traders qui utilisent des niveaux de prix fixes tels que support, résistance, breakout ou retournement. En marquant visuellement ces points sur le graphique, BarX facilite l’analyse technique, améliore la lecture du marché et aide à prendre des décisions rapides et objectives.

✅ Compatible avec plusieurs unités de temps

✅ Léger, rapide et facile à utiliser

✅ Idéal pour les stratégies basées sur le comportement d’ouverture quotidienne ou les modèles à des heures spécifiques

Utilisez BarX pour apporter plus de précision et de clarté à vos opérations quotidiennes.