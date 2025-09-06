Andean Oscillator

Andean Oscillator – Indicateur de Variations de Tendance

Visualisez la force et la direction du marché avec clarté et précision.

L'Andean Oscillator est un oscillateur avancé qui mesure les variations haussières et baissières de chaque actif à travers ses principales composantes : Bull (haussier), Bear (baissier) et une Signal Line qui filtre les faux signaux et confirme les tendances.

En utilisant des enveloppes exponentielles et des moyennes mobiles, l'Andean Oscillator offre une vision claire et stable de la force de la tendance et de ses possibles changements, vous aidant à trader avec avantage.

Caractéristiques principales

  • Composantes Bull et Bear : reflètent les variations haussières et baissières des prix.
  • Ligne de signal : filtre les faux signaux et confirme les tendances.
  • Interprétation simple : composante haussière au-dessus de la baissière → tendance à la hausse ; composante baissière au-dessus de la haussière → tendance à la baisse.
  • Oscillateur réactif : calcul basé sur des enveloppes exponentielles et moyennes mobiles pour une réactivité maximale.
  • Compatible avec tout actif et timeframe.

Comment l’utiliser

  • Identification des tendances : Bull > Bear → marché haussier, Bear > Bull → marché baissier.
  • Confirmation des entrées : croisement des composantes avec la Signal Line.
  • Filtrage des faux signaux : attendre le croisement Bull/Bear au-dessus de la Signal Line.

Exemples pratiques

  • Si la composante Bull croise au-dessus de Bear et reste au-dessus de la Signal Line → tendance haussière forte avec probabilité de nouveaux plus hauts.
  • Si la composante Bear domine Bull → tendance baissière avec probabilité de nouveaux plus bas.

Avantages compétitifs

  • Pas un simple oscillateur : combine trois composantes pour montrer la vraie force du marché.
  • Détecte les changements de tendance avant qu'ils ne soient visibles sur le graphique.
  • Filtre les phases latérales et les faux signaux pour trader avec plus de confiance.

Informations supplémentaires

  • Plateforme : MetaTrader 5
  • Type : Oscillateurs, Tendances, Multi-composantes
  • Recommandé pour : Swing traders, Analystes de tendance, Traders de réversion à la moyenne

 

Andean Oscillator – Voyez ce que les autres ne voient pas.

Transformez les variations du marché en votre avantage compétitif.

Filtrer:
FutureSoul
101
FutureSoul 2025.09.19 11:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis