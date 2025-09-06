Trend Trader Indicator

Trend Trader – Signaux d'Achat/Vente et Tendance

Description :
Trend Trader combine l'analyse de tendance avec des signaux d'achat et de vente clairs, en utilisant les moyennes mobiles, le MACD et l'ADX pour évaluer la force du marché. Cet indicateur pour MetaTrader 5 montre la direction de la tendance, identifie les moments haussiers et baissiers, et met en évidence visuellement les croisements importants pour optimiser vos entrées et sorties de trading.

Principales fonctionnalités

  • Signaux d'achat/vente automatiques : icônes indiquant les opportunités en fonction de la force de la tendance et des croisements MACD + ADX
  • Entièrement personnalisable : périodes MACD, ADX, EMA, couleurs et activation des signaux

Comment l'utiliser

  • Suivre la tendance : les barres vertes indiquent une force haussière, les barres rouges une force baissière
  • Trader avec les signaux : icônes Buy/Sell indiquant les moments recommandés pour ouvrir des positions
  • Confirmer avec le MA Ribbon : tendances à court et long terme alignées augmentent la fiabilité des signaux
  • Filtrer avec ADX : signaux actifs uniquement si l'ADX montre une force suffisante (>25)

Exemples pratiques

  • Barre verte + signal Buy → point d'entrée avec tendance haussière forte
  • Barre rouge + signal Sell → point d'entrée avec tendance baissière forte
  • MACD croisant le signal avec ADX >25 → confirme la force du mouvement
  • MA Ribbon vert en hausse → renforce la tendance haussière ; rouge en baisse → tendance baissière

Avantages

  • Intègre MACD, ADX et moyennes mobiles dans un seul indicateur
  • Facilite l'identification des tendances et des points d'entrée/sortie optimaux
  • Réduit les faux signaux en filtrant les mouvements faibles du marché
  • Visuel et facile à interpréter pour les traders de tous niveaux

Informations supplémentaires

  • Plateforme : MetaTrader 5
  • Type : Tendance, Signaux d'Achat/Vente, Multi-fonction
  • Utilisateurs recommandés : scalpers, day traders, swing traders

Trend Trader – Simplifie la tendance et les opportunités de trading en un seul indicateur.

