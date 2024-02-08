Close Order EA MT4

This EA will automatically close all open and pending order when profit or loss is reached according to users setting.

Profit or loss can be set by percentage or by amount.

When inputting amount for loss make sure to put " - " (minus) sign before the amount.

The color of text displayed on the chart can be change in the user input.

The text position can also be changed:

- left top corner

- right top corner

- left bottom corner

- right bottom corner


Produits recommandés
Flower of Symbols
Abraham Correa
Utilitaires
Activation initiates the sequence from the initial symbol in the Market Watch roster, forming a perpetual loop that continues until deactivation. The system employs global terminal variables to sustain operational continuity amid symbol-induced reinitializations, thereby ensuring uninterrupted performance. Principal advantages encompass augmented productivity in overseeing diverse assets, empowering traders to discern prospective trades across a tailored symbol array devoid of manual reconfigura
Super Turbo AI
Adeniyi Adedipe
Experts
Super Turbo AI is a Multi Currency Trading Robot which has been carefully designed and rigorously tested for successful and consistent long term trading activities with each trade been potentially profitable. The over twelve years Optimization and back testing stages have both been well completed and default setting is best suited to the EURUSD pair. Attached also is the same EURUSD setting which can continually be used for months and even years to come (please visit the Comments section to dow
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilitaires
QuantumGuard Pro - Intelligent Quantum Risk Management Trading System Core Features Five independent fund management groups for smart risk diversification Triple protection mechanism: profit target + drawdown protection + global risk control Professional trading panel for one-stop trade execution 24/7 real-time risk monitoring and protection Automatic display of average price lines for each group One-click close single group orders for precise control Order group highlighting for clear status o
ADX Version Lock profit Ea
Supomo
Experts
This Robot Ea with indicators ADX. ONLY 1 COPIES OUT OF 5 LEFT AT $ 99! After that, the price will be raised to $ 199. LIVE SIGNAL and EA STRATEGY ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/users/supomo/seller#products    PARAMETER SETTING EA ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/blogs/post/744860 SETTING EA ADX VERSION: ++>, Setting_ADX VERSION= "------- ( Setting Strategy ADX ) -------";         >>period_ADX=28; ++>, EA_Indicators=1. ADX VERSION ++>,  Setting Martingale="------- ( MARTINGALE [open 1=disable] ) --
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitaires
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilitaires
Protect your account from Margin Call when the market is going opposite with your trades. Manage your risk when you're using Martingale, Grid, Average . They are not dangerous anymore, but manageable  Use this EA utilities to accompany your every MT4 installation This EA is a utility to protect your capital when your trading are unfavorable : Maximum loss in money, Maximum Draw-down/ equity loss in percentage, Your minimum equity reached Those are whichever reached first It's simple, straightfor
FREE
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experts
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
EASY Insight – Le trading intelligent commence ici Présentation Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ? EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre u
Corti Unity EA
Mr Nattawut Poochomchuen
Experts
Corti Unity EA is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs:   NZDUSD,USDCAD,AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD,GBPCHF (Work on any currency pair)  Recommended timeframe:   M15 Features: One Chart Setup:   you only need one chart to trade all symbols Multip
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experts
PROFITABLE HIGHER AND SAFER - Kakarot EA uses indicators combined with AI algorithm according to the principle of trend detection and trend matching. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Flexible command entry and exit - Works on all pairs, preferable to major USD pairs. - Support trade manual methods. - Provide effective bot management parameters at your own discretion to be able to bring a much higher profit. Help Manual Bot configu
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Experts
ALGO V3 EA is developed with over a year of intense research and testing. This expert advisor employs multi-timeframe volatility measurements, analyses intentions of market participants and anticipate price movements before they occur with help candlestick patterns, and supply & demand analysis for accurate entries that are highly reactive to market price movements of Gold, breaking out at critical price levels. Gold Mana is proven to be resilient for more than 3 years with stable trading throug
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Experts
Grid Profit  Grid Profit EA Working with all pairs. TimeFrame - 5-15-30-1H Minimum Deposit Recommended : $1000 USD lot 0.01  Grid Profit EA  V 1.00  would probably come about in the event the volatility to your commodity begins to diminish. In the case some sort of examine benefits are generally in the beginning to travel sideways, that ATR profit would probably figure out how to drop off of. This can trigger that trailing terminate to travel in excess since examine benefits began to be way
OwlGrid01
Angel Perez Sanchez
Experts
Cet Expert Conseiller rend la simplicité efficace. Il vous permet de personnaliser votre niveau de risque selon votre profil et votre capital grâce à un système de somme de lots ajustable. Gérez vos investissements avec précision. Idéal pour combiner différents ensembles d'opérations conservatrices afin d'obtenir des profits contrôlés et constants. Dans la section des images, vous pouvez voir quelques backtests ainsi que le comportement de 8 ensembles sur différents instruments en temps réel (un
Super Scalping Trading System XL
Qun Ying Fu
Utilitaires
In a trend trading system, find the right entry and exit points. In forex trading, a trading strategy is a fixed plan designed to make a decent return by going long or short the market. The main reason a properly researched trading strategy is helpful is because it is verifiable, quantifiable, consistent, and objective. For each trading strategy, you need to define the assets to be traded, the entry/exit points, and money management rules.
ANOVA Seeking
Mano Boonsok
Experts
**Multi-Strategy EA with Advanced Statistical Analysis (ANOVA & R-squared)** **Core Statistical Framework:** 1. **ANOVA Analysis:**    - One-way ANOVA: For trend direction significance    - Two-way ANOVA: For market variable interactions    - P-value thresholds < 0.15 for trade validation 2. **R-squared Analysis:**    - ATR R² (Strong correlation ≥ 0.75)    - Standard Deviation R² (Moderate: 0.50-0.74)    - EMA R² (Weak: 0.25-0.49)    - Combined R² for overall market state    - Determines sid
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Experts
La mise en œuvre répétée d'une stratégie solide s'avère souvent être une tâche difficile. Nous comprenons que votre temps est précieux, c'est pourquoi nous présentons " Diamond Hedge ". Cette solution révolutionnaire offre une stratégie gagnante, vous permettant de connaître le succès sans passer des heures à surveiller des graphiques. Important ! Contactez-moi immédiatement après l'achat, et je vous fournirai les paramètres que j'utilise ! Comment ça marche ? Configurez votre canal de trading
FREE
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitaires
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Ichimoku waves meter vm JP
Ichimoku sp z o.o.
Utilitaires
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
BreakOpen EA
Jose Pinto
Experts
EURUSD H1     (not a "get rich tonight" scheme but a real tool that will help your account equity to grow up steadly) -----    NEW VERSION 2.0 OUT !!!   ----- $ 200 Minimum Equity - Follow Trend Strategy - Non-Martingale Averaging with Stop Loss - Technical [MA] + [Candlestick Pattern] + Support / Resistance LOGIC: 1. A. SL_Percent_continue if true then the stop loss function works, and it is possible to continue trades even if hit by stop loss B. Risk_Percent_continue the value of stop lo
NickZ Tool
Nicolas Zouein
Utilitaires
This is a must have tool for a serious trader. It saves your precious time spent for opening/closing trades, creating pending trades and modifying your TP/SL in bulk according to either pips or price. If you need to quickly open several pending orders (Buy Stop, Sell Stop) at a certain distance from each other, this script will do all the routine for you! The first time you use this handy tool, you will realize it has already paid for itself. Instructions: Drag and drop this script onto a chart.
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicateurs
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Auto Entry Exit
Phan Van Vien
Utilitaires
If you are good at market analysis this Semi-automatic EA will help you to manage trade for entry and take profit as you analyzed You job is set the zone for buying or selling by moving the lines on MT4 chart For Supply and Demand Strategy - Support & Resistance System.. Buy low sell high from potential reversal point For this tool you only need to set the Market zone for buy or sell Start lots should be small for low drawdown for 0.01 standard lots for each $200 or more Default setting is for t
BG Night Line
Boris Gulikov
Experts
BG Night Line is an advisor for trading in the Asian trading session. The trading strategy is based on the classic approach of returning the price to its average value. The standard trading indicators built into the terminal are used in the work. Due to the relatively large stop losses and the use of several averaging orders, it is not critical for the ADVISER to expand spreads with low liquidity, and there are no high requirements for fast execution of orders. The EA is designed for trading on
Smart Hedge
Francesco Baldi
Experts
Worried about weekend price crashes wiping your account? Tired of adverse news releases stopping your positions? Trade with peace of mind with Smart Hedge. Smart Hedge protects your positions from weekend gaps and news spikes. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/113024 Description : Have you ever feared that some breaking news during the weekend could wipe your account? Did you ever have your positions stopped by an adverse news release during the market open hours? I did, an
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste HERMES est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ HERMES GOLD PRO INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. RECOMMANDATION D'UTILISATION SUR LA PÉRIODE : H1 HERMES a été développé pour fonctionner sur le métal américain XAUUSD (GOLD). HERMES est un Expert de longue date en SCALPING assertif, et ainsi, il peut rester 1,2,3 jours sans trader, selon la valeu
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilitaires
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilitaires
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilitaires
Copieur ->Interaction d'interface pratique et rapide, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement       ->>>> Recommandé pour une utilisation sur des ordinateurs Windows ou VPS Windows Caractéristiques: Paramètres de copy trading diversifiés et personnalisés : 1. Différents modes de lot peuvent être définis pour différentes sources de signaux 2. Différentes sources de signaux peuvent être définies pour le copy trading avant et arrière 3. Les signaux peuvent être définis avec des commentai
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilitaires
The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Plus de l'auteur
PivotMT4
Iketut Sudiasa
Utilitaires
This EA is designed to calculate and draw Pivot Point, Support and Resistance for your selected time frame on the chart. Works on all currency pair and on any time frames available on MT4. To make sure the EA works, you need to select the pivot time frame as well as the candle shift that you want to calculate the pivot. 0 = Current candle on chart 1 = Previous 1 candle on the chart
Buyer and Seller Power MT4
Iketut Sudiasa
Utilitaires
This Expert Advisor will not place any trade. This Expert Advisor will only show the buyer and the seller power in percentage on the upper right corner of the selected chart. The percentage of the Buyer and Seller is calculated based on the Open, Close, High and Low price of the selected candle. Candle can be selected using the shift on the Input Tab where 0 means the current candle, 1 means previous 1 candle before the current candle.
PivotMT5
Iketut Sudiasa
Utilitaires
This EA is designed to calculate and draw Pivot Point, Support and Resistance for your selected time frame on the chart. Works on all currency pair and on any time frames available on MT5. To make sure the EA works, you need to select the pivot time frame as well as the candle shift that you want to calculate the pivot. 0 = Current candle on chart 1 = Previous 1 candle on the chart
Buyer and Seller Power MT5
Iketut Sudiasa
Utilitaires
This Expert Advisor will not place any trade. This Expert Advisor will only show the buyer and the seller power in percentage on the upper right corner of the selected chart. The percentage of the Buyer and Seller is calculated based on the Open, Close, High and Low price of the selected candle. Candle can be selected using the shift on the Input Tab where 0 means the current candle, 1 means previous 1 candle before the current candle.
Close Order EA MT5
Iketut Sudiasa
Utilitaires
This EA will automatically close all open order when profit or loss is reached according to users setting. You need to select close by percentage or close by amount. If close by percentage or close by amount is set to true the EA will exit. When the setting is set to true, the value of profit and loss can not be 0. Please set to true the option for Close Order with Same Symbol or Close All Order.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis