Liquidity Zone Detector

Le Liquidity Zone Detector est un indicateur technique avancé conçu pour identifier et tracer les zones de liquidité clés sur le marché en se basant sur l'indicateur ZigZag. Cet outil met en évidence les niveaux de prix où des liquidités importantes sont susceptibles d'être présentes, en dessinant des lignes de tendance sur les points hauts et bas capturés par le ZigZag. Le Liquidity Zone Detector aide les traders à repérer les zones potentielles de retournement ou de continuation des tendances en fonction de l'accumulation ou de la libération de liquidité.

Caractéristiques principales :

  • Identification automatique des zones de liquidité : Traçage des lignes de tendance sur les plus hauts et plus bas identifiés par l'indicateur ZigZag.
  • Personnalisation avancée : Paramètres configurables pour la couleur, l'épaisseur et le style des lignes de liquidité.
  • Coloration dynamique : Option d'activation pour changer la couleur des lignes lorsque les niveaux de liquidité sont pris.
  • Paramètres ZigZag ajustables : Ajustez la profondeur, la déviation et le backstep de l'indicateur ZigZag pour affiner les résultats.

Le Liquidity Zone Detector est un outil indispensable pour les traders cherchant à analyser la structure du marché et à identifier les zones critiques où des mouvements de prix importants peuvent se produire.


This indicator scans and displays currency pairs that have recently aligned moving averages on a given timeframe. You can configure which pairs the indicator will scan. It also includes all types of alert options. Bullish MA Alignment =  MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bearish MA Alignment =  MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Features Attach to one chart and scans all the currency pairs configured and visible in the Market Watch Window It can monitor all the available timeframes from M1 to MN1 and sends alerts on every
