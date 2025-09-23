Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader

PROSPERIUM est un indicateur technique complet, développé pour les traders recherchant une fiabilité maximale dans l'analyse et l'exécution des opérations. Conçu pour MetaTrader 4 et 5, il combine plusieurs indicateurs reconnus (RSI, OBV, MACD, Bandes de Bollinger, ADX, Ichimoku et Moyenne Mobile Gravitationnelle) en un système intégré de génération de signaux d'achat (CALL) et de vente (PUT). Avec un tableau de statistiques avancé et un calcul automatique du taux de réussite, PROSPERIUM offre une vision claire des performances en temps réel.

Caractéristiques Principales

Analyse Multi-Indicateurs: Combine le RSI, l'OBV, le MACD, les Bandes de Bollinger, l'ADX, l'Ichimoku et la Moyenne Mobile Gravitationnelle pour identifier les points critiques du marché.

Système de Signaux Intégré: Génère des alertes visuelles et sonores pour CALL et PUT lorsque plusieurs conditions techniques sont alignées.

Tableau Statistique Avancé: Affiche le total des opérations, les gains, les pertes, le taux de réussite, les séries de gains/pertes et une comparaison des performances entre CALL et PUT.

Backtest Intégré: Permet de configurer le nombre de barres passées pour valider les configurations, facilitant l'étude des performances historiques.

Paramètres Personnalisables: Ajustement complet des périodes, des niveaux et de la sensibilité de tous les indicateurs utilisés dans le système.

Configuration des Alertes: Possibilité d'activer/désactiver les notifications en temps réel.

Comment ça marche

PROSPERIUM évalue le marché en utilisant une combinaison d'indicateurs de tendance, de momentum, de volatilité et de flux. Chaque fois que les critères configurés sont satisfaits, le système génère automatiquement des signaux d'achat ou de vente. Le tableau intégré affiche les statistiques en temps réel, y compris le taux de réussite, les séries de gains et de pertes, ainsi que la comparaison entre les résultats CALL et PUT.

Support

Pour les questions, suggestions ou support technique, veuillez utiliser la section des commentaires du produit sur la plateforme ou contacter directement le développeur via le chat de la plateforme MQ5.

Avertissement Légal

Cet outil est destiné uniquement à des fins éducatives et analytiques et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Le développeur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation de cet indicateur. Toutes les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. En utilisant ce produit, vous acceptez ces conditions, telles que stipulées dans l'article 927 du Code civil brésilien.

Pourquoi choisir PROSPERIUM ?

En combinant plusieurs indicateurs dans un système robuste et un tableau statistique avancé, PROSPERIUM offre au trader une vision complète et fiable de la performance. Un outil essentiel pour renforcer la discipline, optimiser les résultats et trader en toute confiance.



