Close All Charts MT5

L'utilitaire Close All Charts est conçu pour fermer rapidement et facilement tous les graphiques ouverts dans la plateforme MetaTrader 5 (MT5). Il sera particulièrement utile pour les traders qui travaillent avec un grand nombre d'instruments et de graphiques simultanément, ainsi que pour ceux qui préfèrent maintenir l'ordre dans leur espace de travail.

Lors du test de conseillers dans le testeur de stratégies avec différents paramètres, de nombreux graphiques sont souvent ouverts. L'utilitaire "Close All Charts" est capable de les fermer en seulement 1 seconde, ce qui permet d'éviter de perdre du temps à fermer manuellement chaque graphique.

Considérons un exemple : si vous avez 100 graphiques ouverts, la fermeture manuelle de chacun d'entre eux peut prendre beaucoup de temps. Supposons que la fermeture d'un graphique prenne environ 1 seconde. Ainsi, la fermeture de 100 graphiques manuellement prendra environ 100 secondes ou plus de 1 minute. Mais avec notre utilitaire "Close All Charts", cela peut être fait en seulement 1 seconde !

Si notre utilitaire Close All Charts s'est avéré utile pour vous, veuillez l'évaluer et laisser un commentaire, c'est très important pour nous ! Vos commentaires nous aident à créer des outils encore plus qualitatifs pour les traders.

Abonnez-vous à notre chaîne ! Vous y trouverez des revues détaillées de conseillers et d'indicateurs, des stratégies de trading actuelles et des conseils utiles de la part de traders expérimentés. Rejoignez notre communauté et devenez plus confiant dans vos décisions de trading !


Produits recommandés
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (115)
Utilitaires
Réglage automatique, stop loss, take profit, trailing stop, seuils de rentabilité, permettant un stop loss   virtuel   et un take profit. Exp Assistant   vous aidera à organiser le maintien de vos positions. Ce programme, l'Expert Advisor, est conçu pour définir automatiquement le   réel ou le virtuel       Niveaux   Stop Loss et Take Profit   pour vos positions pendant la négociation. Vous pouvez facilement gérer toutes les opérations de l'Expert Advisor depuis le panneau de contrôle sur la car
FREE
Clear All Stops and Takes
Oleksandr Kashyrnyi
Utilitaires
Effacer Tous les Stop Loss et Take Profit — Une solution simple pour supprimer instantanément les niveaux SL/TP Supprimez tous les niveaux de Stop Loss et de Take Profit en un seul clic ! Effacer Tous les Stop Loss et Take Profit est un script pratique conçu pour les traders qui souhaitent supprimer rapidement et efficacement les niveaux de SL et TP sur toutes les positions ouvertes. Sa simplicité d'utilisation et son exécution instantanée en font un outil indispensable pour les conditions de ma
FREE
Correlation for SH
Vladimir Khlystov
Utilitaires
Script for quickly selecting a tool with high correlation. The script is placed on the tool to which you need to select the second correlating one. Then you can change the number of bars to calculate and the timeframe. The script iterates through all available symbols in the market overview and returns the 20 most correlated ones. You can use the selected pairs to trade with THE new SH expert Advisor
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Utilitaires
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
FREE
TradingTimeControl
Nikita Belousov
Utilitaires
TradingTimeControl is a utility implemented as an Expert Advisor for MetaTrader 5. It automatically closes all open positions and deletes pending orders at a specified time each day. This tool is designed for traders who need to automate position management with flexible settings. Key Features Closes positions and orders at the specified time ( CloseHour , CloseMinute ) daily. Allows you to change the closing time at any moment, applying new settings immediately. Supports MagicNumber : 0 for al
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experts
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
CloseByPercentLossOrProfit
Konstantin Chernov
Utilitaires
The CloseByPercentLossOrProfit Expert Advisor closes all positions as the total profit of loss for the entire account reaches a specified value. The profit or loss is specified as percentage of the account balance. In addition, the Expert Advisor can delete pending orders. Allow AutoTrading before running the Expert Advisor. Instructions: Run the Expert Advisor on the chart. Input parameters: Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - the language of output messages (English, Russian,
FREE
Quick Close 1S
Tan Au Phuong
5 (4)
Utilitaires
Quick Close 1S est un outil conçu pour une gestion des trades rapide et organisée. Il offre un panneau de contrôle clair pour ouvrir ou fermer des ordres instantanément, appliquer des réglages SL/TP flexibles, gérer les objectifs de panier et contrôler le profit ou la perte global(e). Convient aux traders qui apprécient la précision, l’efficacité et une exécution claire dans leur trading quotidien. Fonctionnalités principales Contrôle simplifié des trades : Gérez les positions depuis un panneau
FREE
Close All Buy and Sell Huki
Vu Kim Huyen
5 (1)
Utilitaires
This is an EA (Expert Advisor) designed to support manual and automatic order closing. Main Features: Automatically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all buy and sell orders based on the specified points. Automatically close buy or sell orders when the specified profit level is reached. Automatically close all buy and sell orders when their total profit reaches the desired level. Can be closed manually: Buy orders, Sell orders, Close all with buttons Display the average price of buy
FREE
DBS Last
Dmitriy Burlachenko
5 (1)
Utilitaires
A small utility displays the value of the last price (Last) to the right of the chart. The Last price is the price at which the last deal was executed. Utility is convenient to use for screens with small print, for visual observation of the price level (value) or for people with poor eyesight. You can customize: Growth color Fall color Text font Font size Offset text
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.17 (12)
Utilitaires
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
CalcLot MT5
Nikita Chernyshov
3 (1)
Utilitaires
Version for MT5. Add to the 'Scripts' folder The script for calculating the lotage to comply with the pre-set risk. It can be used on any assets. Parameters: Risk - the amount of risk per transaction Execution mode : Limit (BuyLimit - Bid, SellLimit - Ask) - limit orders at the best prices Market (Buy - Ask, Sell - Bid) - market orders at the best prices. Magic - the individual number with which orders will be placed When the script is running on the chart, it is not recommended to switch time
FREE
AQ RiskOptimizer MT5
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
4 (1)
Utilitaires
Risk Optimizer is the absolute solution for applying risk management on your account. Bad risk management is the main reason that causes traders to lose money. Risk Optimizer calculates and suggests the correct lot size for each position according to your personal, customized risk profile. You can give directly your preferred risk as percentage (%) for each position or you can trust our algorithms to calculate and optimize according to your risk category selection. But it is not only that! Selec
FREE
Deriv Trade Assistant
Dimpho Simon
Utilitaires
(This is the free version of our trade manager, download it for free and test it, and provide feedback. If you are satisfied with its capabilities, you can try out its bigger brother the Deriv Scalp Manager also available from us.) EA Summary If you are a scalping trader who wants to place and close trades quickly and efficiently, you need a powerful tool that can help you achieve your goals. That's why we created the   Deriv Trade Assistant   EA, a smart and easy-to-use expert advisor that au
FREE
Count Lots
Hui Xian Sarah Seow
Utilitaires
This MT5 script calculates and displays the total lot sizes traded on your account. This is useful as a quick visual summary for VPS promotions from brokers. The script outputs directly onto the chart. This is broken down by symbol and by three customisable time periods: today this week this month Font sizes can be adjusted The summary will appear in your chart To update the display after new trades, simply run the script again.
FREE
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Utilitaires
Very often there are situations when you need to quickly close all open positions or close only under a certain condition... The Positions Close script closes open positions according to the selected settings. You can choose to close All positions , only Buy, only Sell You can also choose by which symbols to close positions: by all symbols or only by the current one, on the chart of which the script was thrown There is a filter for closing profitable or unprofitable positions, as well as bo
FREE
CAP Trade Pad EA MT5
MEETALGO LLC
4.56 (16)
Utilitaires
Trade easily from the chart with  CAP Trade Pad EA . It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades. Trade easily from the chart Trade with precise risk management hassle free Set your desired stop loss and take profit levels Close all existing trades with a single click Delete all pending orders with a single click Reap partial profits with a single click It has no input parameters How to Use Please Read this blog -   Details Information in ou
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Utilitaires
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Utilitaires
The SmartTrader Panel  is a powerful and intuitive trading panel designed to streamline trade execution and risk management in MetaTrader. With its sleek and user-friendly interface, traders can quickly manage their positions, calculate risk metrics, and execute trades with precision. Key Features: One-Click Trading: Easily place Buy or Sell orders with a single click. Risk Management: Automatically calculates risk percentage, risk-reward ratio, and potential profit/loss. Customizable Trad
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. -   Des indicateurs plus utiles L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ; En commenta
FREE
Deal multiplier Mt5
Mikhail Mitin
4.5 (8)
Utilitaires
The utility opens copies of open trades. It is very convenient if you use the   Signals   service and want to increase the volume of transactions. Settings: Symbols: all symbols only current symbol Orders: Buy Sell Magic Any Magic Input Magic Lot size Original - lot size from original order; Fix Lot - fix lot size (input); Lot X Mult - lot size X koef; Stop Loss From sender - Stop Loss from original; Without - without Stop Loss; Plus Fix - Stop Loss from original order + fix points; Fix Point -
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicateurs
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Market Ticker Free MT5
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicateurs
A scrolling Market Ticker that displays price changes from all symbols in the Market Watch list. Provides an easy snapshot of symbol prices, and keeps scrolling automatically while you trade and analyse the chart. Options include: - MTF, eg choose to show price changes of the daily chart, or the hourly - use the live candle or the recently completed - font and background coloring
FREE
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Utilitaires
Obtenez votre EA Utilitaire gratuit qui affichera les résultats des positions fermées sur votre graphique. Une petite fonctionnalité amusante qui rendra chaque trader heureux. L’EA n’ouvrira ni ne gérera de positions, il affichera uniquement les résultats historiques sur le graphique. Choisissez la couleur et la taille. Veuillez laisser un avis 5 étoiles si vous avez aimé cet outil gratuit. N'oubliez pas de découvrir mes EA de trading : EA Bull Scalper EA Bear Scalper Ou obtenez les deux pour de
FREE
Close All Button to risk management
Supattra Sumethasorn
Utilitaires
“One-Click Flatten — Fast, Clean, Reliable”      Close all orders and positions in your account with a single click — no hassle, no fumbling through tabs.      Time-saving tool for traders needing instant exit from the market—especially during volatile moves or news events.      Emotion-free execution reduces human errors and hesitation—just click and it's done.      Easy to use: load the EA in MT5 and let it handle the rest. Perfect for both beginners and seasoned traders.      Fu
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
5 (12)
Utilitaires
La barre de trading Lot by Risk est conçue pour le trading manuel. C'est un moyen alternatif d'envoyer des ordres. La première caractéristique du panneau est l'affichage pratique des ordres à l'aide de lignes de contrôle. La deuxième caractéristique est le calcul du volume de la transaction à un risque donné en présence d'une ligne stop loss. Les lignes de contrôle sont affichées à l'aide de raccourcis clavier: take profit-touche T Par défaut; price-touche P par Défaut; stop loss – touche s p
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Indicateurs
Le Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5 est un complément gratuit et un atout majeur pour votre Matrix Arrow Indicator MT5 . Il montre le signal Matrix Arrow Indicator MT5 actuel pour 5 périodes personnalisées par l'utilisateur et pour 16 symboles/instruments modifiables au total. L'utilisateur a la possibilité d'activer/désactiver l'un des 10 indicateurs standard dont se compose l' Indicateur de Flèche Matricielle MT5 . Tous les 10 attributs d'indicateurs standard sont également ré
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.2 (10)
Utilitaires
Remodeling the BoletaMiniPanel, the Mini Panel Plus has the same functionalities, but is now in the form of a box that allows it to be minimized and placed anywhere on the chart. Simple Panel with Stop loss (Loss), Stop gain (Gain), Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). The Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, at which the stop gain will be positioned. If you don't want to place a stop gain, just put 0 (zero) in its place and when you open the order it w
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilitaires
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Plus de l'auteur
Magic Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
The   Magic Histogram MT5   indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend.   Magic Histogram MT5   is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Magic Histogram  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/23610 Indicator Benefits Excellent indicator signals!
Magic Histogram
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The Magic Histogram indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend. Magic Histogram is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M5, M15, M30, H1 and H4. Version for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/58448 Indicator Benefits Excellent indicator signals! Suitable for beginne
Magic Candles MT 5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Magic Candles est un nouveau produit qui permet d'identifier la phase actuelle du marché (tendance haussière, baissière ou plate). Cet indicateur peint des barres de différentes couleurs en fonction de l'état actuel du marché et signale à l'utilisateur les changements de tendance avec des alertes. Magic Candles est parfait pour trader des devises (y compris les crypto-monnaies) et des options binaires. Avantages Convient pour le scalping et le trading intrajournalier. L'indicateur ne redessi
Golden Star MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Golden Star MT5 est un indicateur de tendance professionnel pour la plate-forme MT5 développé par un groupe de traders professionnels. L'algorithme de son travail est basé sur la méthode de l'auteur original, qui permet de trouver des points potentiels d'inversion de tendance avec une forte probabilité et de recevoir des signaux pour entrer sur le marché au début d'une formation de tendance. Cet indicateur est adapté pour travailler sur l'or, les crypto-monnaies et les paires de devises sur le
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicateurs
Currency RSI Scalper MT5 est un indicateur professionnel basé sur le populaire indicateur Relative Strength Index (RSI). Bien que l'indicateur RSI fonctionne correctement pour un intervalle du marché, il ne parvient pas à générer des signaux rentables lorsque les conditions du marché changent et, par conséquent, il produit des signaux erronés entraînant de grosses pertes. Avez-vous déjà pensé à un indicateur RSI adaptatif qui s'adapte en fonction des conditions du marché ? L'indicateur présenté
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Magic Channel Scalper est un indicateur de canal pour le terminal MetaTrader 5. Cet indicateur permet de trouver les points d'inversion de tendance les plus probables. Contrairement à la plupart des indicateurs de canal, Magic Channel Scalper ne se redessine pas. Le système d'alerte (alertes, notifications par e-mail et push) vous aidera à surveiller simultanément plusieurs instruments de trading. Attachez l’indicateur à un graphique et l’alerte se déclenchera dès qu’un signal apparaîtra. A
Spread Size MT5
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Si tu trades sur les marchés financiers, tu sais sûrement à quel point le spread est important – cette différence entre le prix d'achat (ask) et de vente (bid) peut sérieusement affecter ton profit.   Spread Size   est un indicateur simple mais très utile qui affiche le spread actuel directement sur le graphique. Plus besoin de surveiller constamment les données manuellement – tout est juste sous tes yeux ! À quoi ça sert ? Le spread n'est pas qu'un chiffre. C'est ton argent réel. Un spread bas
FREE
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Indicateurs
Advanced Stochastic Scalper MT5 is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely ma
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicateurs
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Exclusive Bollinger MT5
Evgeny Belyaev
2.67 (3)
Indicateurs
Exclusive Bollinger is a professional indicator based on the popular Bollinger Bands indicator and provided with an advanced algorithm. Unlike the standard Bollinger , my Exclusive Bollinger provides better signals and is equipped with flexible settings allowing traders to adjust this indicator to their trading style. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal. Exclusive Bollinger for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.
Magic Moving MT5
Evgeny Belyaev
5 (2)
Indicateurs
Magic Moving MT5   is a professional indicator for the MetaTrader 5 terminal. Unlike   Moving Average ,   Magic Moving   provides better signals and is able to identified prolonged trends. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal.  You can download the  MetaTrader4 version here :  https://www.mql5.com/en/market/product/26544 Advantages of the indicator Perfect for scalping. Generates minimum false signals. Suitable for beginners
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indicateurs
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
Magic Channel
Evgeny Belyaev
4.5 (2)
Indicateurs
Magic Channel is a channel indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, Magic Channel does not redraw. The alert system (alerts, email and push notifications) will help you to simultaneously monitor multiple trading instruments. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening signal! You can t
Exclusive Trendline
Evgeny Belyaev
4.33 (3)
Indicateurs
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the chart as well... Yikes!!! Do you want to know how to easily and simply automate this process? Then read on. There is a solution - a smart and reliable indicator of trend lines - the Exclusive Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to ad
Best Scalper Oscillator
Evgeny Belyaev
3.33 (3)
Indicateurs
Best Scalper Oscillator is an indicator for MetaTrader 5 based on mathematical calculations on the price chart. This is one of the most common and useful indicators for finding the trend reversal points.  Best Scalper Oscillator is equipped with multiple types of notification (push notifications, emails, alerts), which allows opening trades in time.  Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Suitable for working on th
Psychological levels
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The Psychological levels indicator for the MetaTrader 4 terminal. Forex trading is very closely related to psychology. The psychological factors often cause spikes in demand or supply, which is bound to affect the movement of the currency quotes. In Forex, the price usually moves within a certain price corridor, the so-called psychological levels often serve as the boundaries of such corridors. Where are these levels located, and what causes their formation? The psychological Forex levels occur
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicateurs
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Sign of victory
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Sign of victory is a new indicator based on three digital filters. The indicator plots three histograms in a separate window, and also draws an arrow on the price chart. Each histogram is a digital filter that converts quotes and decomposes them into trends: buy or sell. The examples of market entries using this indicator are shown on the screenshots using arrows. This indicator can help traders better assess the market situation. Sign of victory features The indicator is perfect for scalping a
Spread Monitoring
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
Spread Monitoring is a unique product for analyzing a spread. Unlike most similar indicators, Spread Monitoring uses ticks rather than bars allowing you to detect abnormal spread expansions. Features Works on ticks rather than bars. Simple and easy indicator configuration. Works on all timeframes. Works on any financial instrument. No repainting. Parameters Total - number of displayed ticks. clrSpread - indicator line color.
FREE
Click Info
Evgeny Belyaev
Utilitaires
The Click Info is a simple utility that allows the trader to quickly receive information about the High, Low, Open, Close, Time values of the current chart. In order to receive information about a bar, it is necessary to left-click the selected candle. Depending on the settings, either a pop-up Alert or a Comment with the information appears. Information on the bar values (High, Low, Open, Close, Time) can be extremely useful in practice of trading using graphical analysis, evaluation of the Pri
Exclusive Average
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Exclusive Average is a custom trend indicator based on the standard Simple Moving Average with an improved operation logic. Signals for Position Opening: Open Buy when the price crosses the indicator line upwards. Open Sell when the price crosses the indicator line downwards. Advantages Good signals. The indicator does not repaint. Sending signals to email and mobile devices. Exclusive Average indicator parameters Indicator_Period - indicator calculation period. SendPush - sending push notific
Volumes Alert Push Mail
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The "Volumes Alert Push Mail" is an indicator for the MetaTrader 4, which is based on the standard Volumes indicator with functions for generating alerts, sending messages to email and mobile terminals. Advantages of the "Volumes Alert Push Mail" indicator Highly customizable visualization. Receiving signals in any way possible: emails, push-notifications and alerts. Free technical support from the developer. Parameters Volume - indicator value for sending the messages. Bar - the setting accep
EW oscillator
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicateurs
The EW oscillator is an indicator for the MetaTrader 4 based on mathematical calculations on the price chart. Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Suitable for working on the smaller timeframes (up to H4). Works on any financial instrument. Recommended symbols EURUSD, EURGBP, USDCHF, AUDNZD, AUDCAD, GOLD. Recommendations on usage The buy signal is formed when the level 20
Eldorado MT4
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Eldorado MT4 is a new MetaTrader 4 indicator based on a digital filter, it has been developed by a professional trader. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals! Free product support. Regular updates. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Simple indicator setup, minimum parameters. Signals for Position Opening: Open Buy when the channel goes up. Open Sell when the channel goes down. Recommended Usage It is recommended t
List swap MT4
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The List swap is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which allows to display swaps for all symbols (available in the Market Watch). When using the free demo version, you need to remember that the Strategy Tester of the MetaTrader 4 does not provide the ability to obtain data on other symbols. In the Strategy Tester, the swap information will be displayed only for the symbol the indicator is attached to. The indicator can be useful for traders utilizing the "Carry trade" strategy, as well
Automatic Trendline
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid the special attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the charts… Do you want to learn how to quickly and easily automate this process? Then read on. There is a solution — smart and reliable trend line indicator, the Automatic Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to admire the re
Volatility Pro
Evgeny Belyaev
Indicateurs
The Volatility Pro is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform This indicator can be used to calculate the volatility using two methods. It is also possible to apply a moving average to the volatility histogram. This indicator allows to easily identify the bars with high volatility, and it will also be useful for traders who trade the volatility breakouts. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Unique ind
Exclusive Trend
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indicateurs
Exclusive Trend is a trend indicator that can be used for scalping, as well as intraday trading. Advantage of indicator: Generates minimum false signals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Recommendations on usage It is recommended to use the indicator during session movements to reduce the likelihood of falling into flat. Period M1 to D1. Trending currency pairs: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD. Signals for Position Opening: Open Buy when the indicator is blue. Open Sell w
Exclusive Oscillator
Evgeny Belyaev
Indicateurs
Exclusive Oscillator is a new trend indicator for MetaTrader 4, which is able to assess the real overbought/oversold state of the market. It does not use any other indicators and works only with the market actions. The indicator is easy to use, even a novice trader can use it for trading. Exclusive Oscillator    for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/22300 Advantages Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis