Close All Charts MT5

L'utilitaire Close All Charts est conçu pour fermer rapidement et facilement tous les graphiques ouverts dans la plateforme MetaTrader 5 (MT5). Il sera particulièrement utile pour les traders qui travaillent avec un grand nombre d'instruments et de graphiques simultanément, ainsi que pour ceux qui préfèrent maintenir l'ordre dans leur espace de travail.

Lors du test de conseillers dans le testeur de stratégies avec différents paramètres, de nombreux graphiques sont souvent ouverts. L'utilitaire "Close All Charts" est capable de les fermer en seulement 1 seconde, ce qui permet d'éviter de perdre du temps à fermer manuellement chaque graphique.

Considérons un exemple : si vous avez 100 graphiques ouverts, la fermeture manuelle de chacun d'entre eux peut prendre beaucoup de temps. Supposons que la fermeture d'un graphique prenne environ 1 seconde. Ainsi, la fermeture de 100 graphiques manuellement prendra environ 100 secondes ou plus de 1 minute. Mais avec notre utilitaire "Close All Charts", cela peut être fait en seulement 1 seconde !

Si notre utilitaire Close All Charts s'est avéré utile pour vous, veuillez l'évaluer et laisser un commentaire, c'est très important pour nous ! Vos commentaires nous aident à créer des outils encore plus qualitatifs pour les traders.

