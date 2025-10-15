Gold Trend Guard
- Experts
- Varachat Numchaisri
- Version: 1.12
- Activations: 10
Gold Trend Guard est un EA de tendance pour XAUUSD en M15. Entrées EMA rapide/lente, protection SL/TP basés sur l’ATR et trailing ATR.
Sans Grid. Sans Martingale. Un ordre par bougie.
Points clés
-
Moteur de tendance : EMA fast vs slow
-
Gestion du risque : ATR SL/TP/Trailing
-
Un ordre par bougie (netting), filtre de spread, sortie anticipée sur retournement EMA fast
-
Presets : Conservative / Balanced / Aggressive
-
Code propre, facile à optimiser
Recommandations
-
Symbole : XAUUSD • UT : M15 • Spread max : ≤ 40 pts
-
VPS conseillé
Avertissement
L’or peut être très volatil. Aucun EA ne gagne tout le temps. Testez d’abord en démo.
Journal des versions
v1.0 — Tendance EMA + ATR SL/TP/Trailing, filtre spread, 1 ordre/bougie.