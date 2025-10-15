Gold Trend Guard est un EA de tendance pour XAUUSD en M15. Entrées EMA rapide/lente, protection SL/TP basés sur l’ATR et trailing ATR.

Sans Grid. Sans Martingale. Un ordre par bougie.

Points clés

Moteur de tendance : EMA fast vs slow

Gestion du risque : ATR SL/TP/Trailing

Un ordre par bougie (netting), filtre de spread, sortie anticipée sur retournement EMA fast

Presets : Conservative / Balanced / Aggressive

Code propre, facile à optimiser

Recommandations

Symbole : XAUUSD • UT : M15 • Spread max : ≤ 40 pts

VPS conseillé

Avertissement

L’or peut être très volatil. Aucun EA ne gagne tout le temps. Testez d’abord en démo.

Journal des versions

v1.0 — Tendance EMA + ATR SL/TP/Trailing, filtre spread, 1 ordre/bougie.