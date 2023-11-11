HFT Challenge Passing est un robot de scalping haute fréquence entièrement automatisé, spécialement conçu pour vous aider à réussir les défis et les évaluations de votre prop firm.

Vous pouvez voir dans la description la preuve que HFT Challenge Passing a passé les défis de Quantec et du Social Trading Club. Vous pouvez également voir comment le robot se comporte avec ce signal.

HFT Challenge Passing : https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=2&comment=52289666

Préréglages : https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=1&comment=51382182



Avertissement : L'Expert Advisor utilise un filtre temporel de sorte que les transactions ne commencent qu'à l'ouverture du marché américain.

C'est le robot HFT le moins cher sur le marché aujourd'hui. Pour ceux qui n'arrivent pas a avoir les mêmes résultats que moi dans les backtests c'est a cause du choix de votre broker. Il faut savoir que seul les comptes demo de ICMarkets offrent a ma connaissance les même conditions d'exécution des trades que les prop firm algo

Seulement deux copies restantes à 169$, le prochain prix est 200$.

Vous en avez assez de payer des gens pour qu'ils passent des défis à votre place ? Alors HFT Challenge Passing est fait pour vous car il vous permet de passer la plupart des challenges algorithmiques tels que :

Wefund

BFX Funding

Nova Funding

Next Step Funded

InfinityForexFunds (Algo)

Kortana FX

Quantec Trading Capital

Social Trading Club

Et bien d'autres...

La stratégie est exécutée à l'aide d'ordres en attente qui sont automatiquement déclenchés dès que le prix franchit les niveaux indiqués. Pas de stratégies de Martingale ou de Grid trading ou d'autres méthodes dangereuses, qui finissent par faire exploser votre compte.

Les défis que j'ai relevés l'ont été avec les paramètres par défaut, à l'exception des points suivants, que vous devez modifier en fonction de la taille de votre compte.

1. Paramètres des lots

Lots : Le nombre de lots à indiquer manuellement ; (10 est optimal pour un compte de 100 000$)

RiskPercent : Le pourcentage du capital à risquer pour chaque transaction (fixé à 0 pour utiliser les lots).

2. Paramètres du challenge

Drawdown_monitoring : Si True L'EA fermera votre trade si vous atteignez le drawdown journalier indiqué par votre courtier moins 10% ;

capital_challenge : Le capital de départ de votre compte challenge ;

drawdown_percent : le drawdown journalier en pourcentage à ne pas dépasser ; O_drawndown_percent : le drawdown journalier en pourcentage à ne pas dépasser ;

O_drawndown_percent : le drawdown global en pourcentage à ne pas dépasser.

Daily_drawdown_reset_Hour : L'heure à laquelle votre société d'investissement a réinitialisé le drawdown quotidien.

Daily_drawdown_reset_Min : L'heure à laquelle votre société a réinitialisé le drawdown quotidien.

*Installation :