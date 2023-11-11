HFT Challenge Passing

4.79

HFT Challenge Passing est un robot de scalping haute fréquence entièrement automatisé, spécialement conçu pour vous aider à réussir les défis et les évaluations de votre prop firm.

Vous pouvez voir dans la description la preuve que HFT Challenge Passing a passé les défis de Quantec et du Social Trading Club. Vous pouvez également voir comment le robot se comporte avec ce signal.

HFT Challenge Passing :  https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=2&comment=52289666

Préréglages : https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=1&comment=51382182

Avertissement : L'Expert Advisor utilise un filtre temporel de sorte que les transactions ne commencent qu'à l'ouverture du marché américain.

C'est le robot HFT le moins cher sur le marché aujourd'hui. Pour ceux qui n'arrivent pas a avoir les mêmes résultats que moi dans les backtests c'est a cause du choix de votre broker. Il faut savoir que seul les comptes demo de ICMarkets offrent a ma connaissance les même conditions d'exécution des trades que les prop firm algo 

Seulement deux copies restantes à 169$, le prochain prix est 200$.

Vous en avez assez de payer des gens pour qu'ils passent des défis à votre place ? Alors HFT Challenge Passing est fait pour vous car il vous permet de passer la plupart des challenges algorithmiques tels que :  

  • Wefund
  • BFX Funding
  • Nova Funding
  • Next Step Funded 
  • InfinityForexFunds (Algo)
  • Kortana FX
  • Quantec Trading Capital
  • Social Trading Club
  • Et bien d'autres...

La stratégie est exécutée à l'aide d'ordres en attente qui sont automatiquement déclenchés dès que le prix franchit les niveaux indiqués. Pas de stratégies de Martingale ou de Grid trading ou d'autres méthodes dangereuses, qui finissent par faire exploser votre compte.

Les défis que j'ai relevés l'ont été avec les paramètres par défaut, à l'exception des points suivants, que vous devez modifier en fonction de la taille de votre compte.

1. Paramètres des lots

  • Lots : Le nombre de lots à indiquer manuellement ; (10 est optimal pour un compte de 100 000$)
  • RiskPercent : Le pourcentage du capital à risquer pour chaque transaction (fixé à 0 pour utiliser les lots).

2. Paramètres du challenge

  • Drawdown_monitoring : Si True L'EA fermera votre trade si vous atteignez le drawdown journalier indiqué par votre courtier moins 10% ;
  • capital_challenge : Le capital de départ de votre compte challenge ;
  • drawdown_percent : le drawdown journalier en pourcentage à ne pas dépasser ; O_drawndown_percent : le drawdown journalier en pourcentage à ne pas dépasser ;
  • O_drawndown_percent : le drawdown global en pourcentage à ne pas dépasser.
  • Daily_drawdown_reset_Hour : L'heure à laquelle votre société d'investissement a réinitialisé le drawdown quotidien.
  • Daily_drawdown_reset_Min : L'heure à laquelle votre société a réinitialisé le drawdown quotidien.

*Installation :

  • L'utilisation d'un VPS avec une latence inférieure à 30ms est recommandée. Plus la latence est faible, plus vous serez en mesure d'atteindre votre objectif de profit rapidement.
  • Période de temps : 1 minute ou 5 minutes
  • Symbole : US30 (DJ30, WS30) US30 (DJ30, WS30), GER30 (DE30) ou autres indices proposés par votre fournisseur.
Avis 16
willss_fx
19
willss_fx 2024.03.30 16:46 
 

Great BOT - Works on all HFT prop firm accounts Great help from the developer!!

Mayu.Bayushi
71
Mayu.Bayushi 2024.03.26 16:03 
 

Petite prop firm de valider ce matin pour le deuxième challenge 🥰🥰🤩🤩 merci !!!

leonaap
24
leonaap 2024.02.07 12:45 
 

saludos tendras una lista de los activos que puedo operar con este bot y se puede operar el XAUUSD active el bot en US30 esta la carita sonriendo pero no realiza entrada y estoy en el horario de new york me puedes ayudar por favor como me puedo comunicar contigo para que me ayudes a solucionar por favor

Produits recommandés
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
True HFT Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
True HFT Passing est un robot de scalping à haute fréquence entièrement automatisé, spécialement conçu pour vous aider à réussir les défis et les évaluations de votre prop firm (société de trading pour compte propre). Vous pouvez voir dans la description la preuve que True HFT Passing a réussi les challenges d'Infinity Forex Fund, de Quantec et du Social Trading Club. Vous pouvez trouver des préréglages en fonction de la taille de votre compte dans la section Commentaires. Cet Ea est conçu pour
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heiken
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experts
Dark Kakashi PRO EA is an improved Dark Kakashi FREE EA advisor (unfortunately, they deliberately knock down the ratings, so they had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advisor will be further improved. One of the Yarukami Mnukakashi advisor family for gold (XAUUSD) . You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread of up to
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Logic Machine
Viktor Barilko
5 (1)
Experts
Logic Machine is an automated Forex trading Expert Advisor ideal for EURUSD. The robot analyzes the market and automatically determines entry points based on the identified price fluctuations. The robot uses a dynamic system of profit taking and risk control. To make an entry decision, the robot monitors the formation of divergence and filters the signals taking into account patterns by volume. The robot uses virtual floating Take Profit, Stop Loss. Decisions are made at the opening of the bar.
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Experts
The Next Generation Scalper is a new generation fully automatic scalping Expert Adviser. In addition to the classic trailing stops visible to brokers, the adviser uses several more smart trailing stops that are hidden for the broker. In the expert information table, it is possible to track low-quality brokers with the help of slippage analysis, using these tools you can get the best trading results. Each market entry point is analyzed by an advanced selection algorithm. After determining the op
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experts
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing   is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, y
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste HERMES est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ HERMES GOLD PRO INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. RECOMMANDATION D'UTILISATION SUR LA PÉRIODE : H1 HERMES a été développé pour fonctionner sur le métal américain XAUUSD (GOLD). HERMES est un Expert de longue date en SCALPING assertif, et ainsi, il peut rester 1,2,3 jours sans trader, selon la valeu
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
Break and sideway grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when momentum reach more volume factor . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Name of pair (ex.EURUSD#) Breakout_factor - Volume peak factor (Recommend for forex use 0.5-1.5). Sideway_factor - Volume low factor ( Recommend for  forex use 0.1-0.5). Lots - start lot. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take pr
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Set Back
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
Set Back Is an advanced automated trading expert advisor (EA) designed for precision scalping in volatile markets. Leveraging a robust strategy based on Fair Value Gaps (FVG), MACD confirmation, and Moving Average crossovers, this EA identifies high-probability trade setups with exceptional accuracy. Key Features: FVG Detection : Pinpoints bullish or bearish fair value gaps for optimal entry points. MACD Integration : Confirms market momentum with fast, slow, and signal line analysis. Moving Av
Teamwork Eur Gbp EA
Hulya Cinar
Experts
Teamwork EUR GBP EA   is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this way,
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Plus de l'auteur
Ice Scalper Pro
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
2.5 (6)
Experts
Ice Scalper Pro est un robot scalpeur entièrement automatisé qui utilise une stratégie de breakout très efficace, un money management avancé, une analyse probabiliste et des techniques avancées qui lui permettent de détecter très tôt un changement de tendance.  Prix actuel : 55 $ pour les cent (100) premiers acheteurs, le prix final sera de 9999 $. Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/94060 Стратегия реализуется с помощью отложенных ордеров, которые автоматически срабатывают,
Ice Scalper
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
3.88 (17)
Experts
Ice Scalper est un robot scalpeur entièrement automatisé qui utilise une stratégie de cassure (breakout) très efficace, un money management avancé, une analyse probabiliste ainsi que des techniques avancé qui lui permette de dectecter un changement de tendance très tôt.  La stratégie mache aussi bien dans les conditions de tendance de marché que de range. En effet la strategie s'execute avec des ordre en attentes qui se declenche automatique une fois que le prix franchi les niveaux indiqués. Les
FREE
Trading Busters Bollinger
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
Trading Busters Bollinger  is a fully automated scalping robot that uses a highly effective breakout strategy, advanced money management, probabilistic analysis and advanced techniques to hedge risk.  The strategy is executed with pending orders that are automatically triggered once the price crosses the indicated levels. The pending orders are placed at the level that is determined by a sophisticated algorithm  and is inspired by the famous trading busters technique. Backtests presented in the
FREE
Ice Breakeven EA
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
4.67 (3)
Utilitaires
Cet robot permet de sécuriser les profit en fermant un pourcentage de la position et en modifiant le stop loss une fois que le prix atteint le trigger. Parametres : percentage : le pourcentage de lots pour clôturer au seuil de rentabilité buffer : la distance entre le prix d'entrée et le nouveau stop loss  trigger : distance en points pour activer le breakeven Lots : le volume que vous utilisez pour ouvrir la position. (Très important : il faut que ce soit le meme lot que celui de la position)
FREE
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitaires
Pivot points have been a trading strategy for a long time, originally used by floor traders. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. The pivot point in the pivot point method is the turning point of the market direction during the day. A series of points can be obtained by simply calculating the high, low and closing price of the previous day. These points may form key support and resistance lines. The pivot point, support and
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitaires
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
Ice Scalper Pro MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
Ice Scalper Pro est un robot scalpeur entièrement automatisé qui utilise une stratégie de breakout très efficace, un money management avancé, une analyse probabiliste et des techniques avancées qui lui permettent de détecter très tôt un changement de tendance.  Prix actuel : 134 $ pour les vingt (20) premiers acheteurs, le prix final sera de 9999 $. Version MT5 :   https://www.mql5.com/en/market/product/93215 La stratégie est exécutée avec des ordres en attente qui sont automatiquement décle
Pivot Point Master MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
Pivot Point Master est un Expert Advisor entièrement automatisé qui utilise l'analyse technique traditionnelle en combinaison avec l'Intelligence Artificielle pour prédire les mouvements du marché. Cet EA utilise l'apprentissage par renforcement (RL) qui est formé à l'aide de données provenant de différents symboles. Ainsi, Pivot Points Master fonctionne sur tous les actifs possibles, tant que vous définissez les bons paramètres. Les principaux indices américains tels que l'US100, l'US500 et l'U
True HFT Passing
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
True HFT Passing est un robot de scalping à haute fréquence entièrement automatisé, spécialement conçu pour vous aider à réussir les défis et les évaluations de votre prop firm (société de trading pour compte propre). Vous pouvez voir dans la description la preuve que True HFT Passing a réussi les challenges d'Infinity Forex Fund, de Quantec et du Social Trading Club. Vous pouvez trouver des préréglages en fonction de la taille de votre compte dans la section Commentaires. Cet Ea est conçu pour
Usdjpy Killer MT4
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
USDJPY Killer   est un expert advisor (EA) puissant et unique, conçu spécifiquement pour la paire USDJPY. Contrairement à la majorité des robots sur le marché, souvent assemblés à la hâte et vendus dans le seul but de tirer profit d’acheteurs naïfs,   USDJPY Killer   repose sur une approche discrétionnaire et psychologiquement solide du marché. Cet EA n’a pas été créé dans le but de générer de l’argent pour une distribution de masse, mais comme un produit temporaire destiné à lever des fonds pou
Pivot Points Master
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
5 (1)
Experts
Pivot Point Master est un Expert Advisor entièrement automatisé qui utilise l'analyse technique traditionnelle en combinaison avec l'Intelligence Artificielle pour prédire les mouvements du marché. Cet EA utilise l'apprentissage par renforcement (RL) qui est formé à l'aide de données provenant de différents symboles. Ainsi, Pivot Points Master fonctionne sur tous les actifs possibles, tant que vous définissez les bons paramètres. Les principaux indices américains tels que l'US100, l'US500 et l'U
HFT Challenge Passing MT5
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
HFT Challenge Passing est un robot de scalping haute fréquence entièrement automatisé, spécialement conçu pour vous aider à réussir les défis et les évaluations de votre prop firm. Vous pouvez voir dans la description la preuve que HFT Challenge Passing a réussi le défi du Social Trading Club. Vous pouvez également voir comment le robot se comporte avec ce signal. C'est le robot HFT le moins cher sur le marché aujourd'hui. Achetez la version MT4 car c'est celle qui fonctionne le mieux avec les p
GOLD Climber
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
GOLD Climber est un robot scalping entièrement automatisé qui utilise une stratégie de breakout très efficace, un money management avancé, une analyse probabiliste et des techniques avancées qui lui permettent de détecter très tôt un changement de tendance.  La stratégie est exécutée à l'aide d'ordres en attente qui sont automatiquement déclenchés dès que le prix franchit les niveaux indiqués. Les ordres en attente sont placés au niveau déterminé par un algorithme sophistiqué. Prix actuel : 199
Macd Masterpiece
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
Macd Masterpiece est l'un des meilleurs conseillers experts développés avec l'indicateur MACD pour trader sur le marché des changes. Macd Masterpiece utilise un système de grille et un money management avancés, une analyse probabiliste et des techniques avancées de couverture des risques. En outre, il intègre des systèmes très puissants et utiles qui protègent vos profits, des algorithmes précis d'entrée et de sortie de trading, un système de protection contre le drawdown, etc. Les backtests pré
Usdjpy Killer
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experts
USDJPY Killer est un expert advisor (EA) puissant et unique, conçu spécifiquement pour la paire USDJPY. Contrairement à la majorité des robots sur le marché, souvent assemblés à la hâte et vendus dans le seul but de tirer profit d’acheteurs naïfs, USDJPY Killer repose sur une approche discrétionnaire et psychologiquement solide du marché. Cet EA n’a pas été créé dans le but de générer de l’argent pour une distribution de masse, mais comme un produit temporaire destiné à lever des fonds pour un o
Filtrer:
gchk1988
134
gchk1988 2024.08.29 01:15 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

willss_fx
19
willss_fx 2024.03.30 16:46 
 

Great BOT - Works on all HFT prop firm accounts Great help from the developer!!

Mayu.Bayushi
71
Mayu.Bayushi 2024.03.26 16:03 
 

Petite prop firm de valider ce matin pour le deuxième challenge 🥰🥰🤩🤩 merci !!!

Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
10113
Réponse du développeur Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore 2024.03.26 16:04
Tu est le bienvenu. Merci
leonaap
24
leonaap 2024.02.07 12:45 
 

saludos tendras una lista de los activos que puedo operar con este bot y se puede operar el XAUUSD active el bot en US30 esta la carita sonriendo pero no realiza entrada y estoy en el horario de new york me puedes ayudar por favor como me puedo comunicar contigo para que me ayudes a solucionar por favor

Victor Ungureanu
249
Victor Ungureanu 2024.02.06 20:06 
 

I want to say one thing... I’m surprised how out of $25,000 within 20 minutes the challenge was completed without any problems, I 100% recommend it to everyone if you need to pass the challenge this is definitely for you. The author responds very quickly and helps without any problems. Thank you

StefChef
472
StefChef 2024.02.02 22:57 
 

very clean and legit. No problem for HFT Challenges on US30. The .set files are very helpful. The author also seems very helpful.

Mik Alla
24
Mik Alla 2023.12.17 01:43 
 

Lo consiglio vivamente! Veramente molto semplice da impostare, una volta seguite le impostazioni di settaggio, basta aspettare l'apertura della Borsa di New York è la sfida challenge in pochi minuti è superata.

Lasse Mathias Baagoe S Christensen
960
Lasse Mathias Baagoe S Christensen 2023.12.16 13:30 
 

I purchased this EA and it works like a charm. I simply waited for New York open and BAM phase 1 was done. The next day, same time I got fully funded on Quantec Trading Capital. With lots set on 3 on US30 5 Min. Overall support was great. I got a reply to my DM in 2 minutes. Overall experience: 5 stars. Very fast HFT bot!

Woodsfx28
26
Woodsfx28 2023.12.11 19:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

jnorum
767
jnorum 2023.12.07 22:49 
 

I absolutely want to recommend this great EA. At first I didn't have much faith because there are many EAs that promise one thing and then don't deliver, but this EA does deliver. The author was very kind and helped me at all times with the configuration of the EA, in 30 minutes he had overcome the challenge, earning more than double what was required. If you are looking for an EA to overcome your account challenges, use this EA to get it. Of course, follow the author's instructions scrupulously, use it in the companies indicated in the article description and do not modify the parameters of the EA. Absolutamente quiero recomendar este gran EA. Al principio no tenía mucha fe porque hay muchos EA que prometen una cosa y luego no la cumplen, pero este EA sí la cumple. El autor fue muy amable y me ayudó en todo momento con la configuración del EA, en 30 minutos había superado el reto ganando más del doble de lo requerido. Si está buscando un EA para superar los desafíos de su cuenta, utilice este EA para conseguirlo. Eso sí, sigue escrupulosamente las instrucciones del autor, úsalo en las empresas indicadas en la descripción del artículo y no modifiques los parámetros del EA.

namvu257
221
namvu257 2023.12.04 16:32 
 

Good EA. Passing Quantec challange in 1 day, and the seller is very quick response if have any question.

Ronald Hoard
469
Ronald Hoard 2023.12.02 23:14 
 

There are two corrections needed for this EA: 1. Fix the display's last three lines - a) Max allowed daily drawdown, b) Daily absolute drawdown, and c) Absolute drawdown. None of these display numbers make any sense. 2. The input Risk % does not work. If we vary the percentage between 0.01% to 1%, the Strategy Tester back-test results are non-linear and also make no sense. In all fairness, I have not tested this on a live account yet because I am concerned that there may be other errors. I think that the author owes his customers a corrected update.

Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
10113
Réponse du développeur Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore 2023.12.05 09:51
Hello thank you for your review. Have you make sure the drawdown monitoring is on true? I tested it many time and there is no problem about it. Next time, before leaving a review come discuss about it with the developer to see if something is really wrong. To conclude as its name says, this EA is dedicated to pass challenges. Thank you.
pallab das
117
pallab das 2023.11.29 16:00 
 

Just amazing EA. The developer has been very patient with me. Initially it didn't work, but later realized it was my mistake on setting it up properly. The HFT EA was working as designed and behaving as expected. Can't thank the developer enough for helping to test and implement the EA as per my environment. Definitely worth the cheapest paid price for purchasing the EA. Many thanks again.

Edit: Still works like a charm. Just cleared my 50k 2-stage challenge account. The set files are really helpful.

Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
10113
Réponse du développeur Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore 2023.11.29 16:04
Thank you, you are welcome and next time please read carefully the description of the EA. Good luck in your funded stage. Best!
anthol
48
anthol 2023.11.28 15:56 
 

incroyable , challenge passer en 1H30 ! merci !

Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
10113
Réponse du développeur Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore 2023.11.28 16:00
Félicitations et bonne chance pour ton compte réel!!!
Cristian Martín
237
Cristian Martín 2023.11.24 22:14 
 

It promises to work as described, the author is very friendly and answers any questions and helps with adjustments, I will update the review in a few days.

UPDATE: At first it didn't work for me, the EA didn't do any action, but the creator helped me with everything, even in very late hours to be able to put it the next day, passed the challenge without problems the first time. A 10 star product and service!

Thank you Bro!

Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
10113
Réponse du développeur Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore 2023.11.24 22:18
Hello Cristian Martín, thank you for your honest review!
Hyeontag Jeong
738
Hyeontag Jeong 2023.11.20 15:56 
 

Wow! Is this true? I can't contain my excitement right now. I made over 5,000 USD profits on the 100k Quantec challenge in JUST 10 minutes! This is an amazing experience! This EA is significantly cheaper and more powerful than other HFT EAs sold by MQL5. The developer has supported me with everything for the past 3 days. This was also touching. I have already confirmed that this EA works successfully, so I strongly recommend everyone to try it!

Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
10113
Réponse du développeur Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore 2023.11.20 16:02
Thank you for your honest and fantastic review! We're thrilled to hear that you made over 5,000 USD profits in just 10 minutes with our EA. We're here to support you all the way, and wishing you continued be profitable in your funded account!
Répondre à l'avis