HFT Challenge Passing
- Experts
- Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
- Version: 1.2
- Mise à jour: 21 mars 2024
- Activations: 7
HFT Challenge Passing est un robot de scalping haute fréquence entièrement automatisé, spécialement conçu pour vous aider à réussir les défis et les évaluations de votre prop firm.
Vous pouvez voir dans la description la preuve que HFT Challenge Passing a passé les défis de Quantec et du Social Trading Club. Vous pouvez également voir comment le robot se comporte avec ce signal.
HFT Challenge Passing : https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=2&comment=52289666
Préréglages : https://www.mql5.com/en/market/product/108279#!tab=comments&page=1&comment=51382182
Avertissement : L'Expert Advisor utilise un filtre temporel de sorte que les transactions ne commencent qu'à l'ouverture du marché américain.
C'est le robot HFT le moins cher sur le marché aujourd'hui. Pour ceux qui n'arrivent pas a avoir les mêmes résultats que moi dans les backtests c'est a cause du choix de votre broker. Il faut savoir que seul les comptes demo de ICMarkets offrent a ma connaissance les même conditions d'exécution des trades que les prop firm algo
Vous en avez assez de payer des gens pour qu'ils passent des défis à votre place ? Alors HFT Challenge Passing est fait pour vous car il vous permet de passer la plupart des challenges algorithmiques tels que :
- Wefund
- BFX Funding
- Nova Funding
- Next Step Funded
- InfinityForexFunds (Algo)
- Kortana FX
- Quantec Trading Capital
- Social Trading Club
- Et bien d'autres...
La stratégie est exécutée à l'aide d'ordres en attente qui sont automatiquement déclenchés dès que le prix franchit les niveaux indiqués. Pas de stratégies de Martingale ou de Grid trading ou d'autres méthodes dangereuses, qui finissent par faire exploser votre compte.
Les défis que j'ai relevés l'ont été avec les paramètres par défaut, à l'exception des points suivants, que vous devez modifier en fonction de la taille de votre compte.
1. Paramètres des lots
- Lots : Le nombre de lots à indiquer manuellement ; (10 est optimal pour un compte de 100 000$)
- RiskPercent : Le pourcentage du capital à risquer pour chaque transaction (fixé à 0 pour utiliser les lots).
2. Paramètres du challenge
- Drawdown_monitoring : Si True L'EA fermera votre trade si vous atteignez le drawdown journalier indiqué par votre courtier moins 10% ;
- capital_challenge : Le capital de départ de votre compte challenge ;
- drawdown_percent : le drawdown journalier en pourcentage à ne pas dépasser ; O_drawndown_percent : le drawdown journalier en pourcentage à ne pas dépasser ;
- O_drawndown_percent : le drawdown global en pourcentage à ne pas dépasser.
- Daily_drawdown_reset_Hour : L'heure à laquelle votre société d'investissement a réinitialisé le drawdown quotidien.
- Daily_drawdown_reset_Min : L'heure à laquelle votre société a réinitialisé le drawdown quotidien.
*Installation :
- L'utilisation d'un VPS avec une latence inférieure à 30ms est recommandée. Plus la latence est faible, plus vous serez en mesure d'atteindre votre objectif de profit rapidement.
- Période de temps : 1 minute ou 5 minutes
- Symbole : US30 (DJ30, WS30) US30 (DJ30, WS30), GER30 (DE30) ou autres indices proposés par votre fournisseur.
Great BOT - Works on all HFT prop firm accounts Great help from the developer!!