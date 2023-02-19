Ice Scalper Pro MT4
- Experts
- Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
- Version: 1.1
- Mise à jour: 19 février 2023
- Activations: 5
- Timeframe : La période de temps utilisée pour identifier les hauts et les bas ;
- Start_Bars : Le nombre de bougies à partir desquelles il faut commencer à chercher les hauts et les bas précédents ;
- Expiration_Hours : Le nombre d'heures de vie de l'ordre en attente ;
- Nb_candles : Le nombre de bougies à utiliser pour trouver les plus hauts et les plus bas précédents ;
- Magic number : Ce numéro doit être unique pour chaque EA de votre compte, car les EA l'utilisent pour identifier leurs propres transactions (Vous pouvez mettre n'importe quel nombre entier).
- UseTimeFilter : Si true, les trades seront placés entre Starttradingtime et Endtradingtime. Tous les ordres et positions seront fermés à l'heure de clôture ;
- StarttradingtimeHour : L'heure à partir de laquelle les transactions peuvent être effectuées ;
- StarttradingtimeMin : Les minutes à partir desquelles les transactions peuvent être effectuées ;
- EndtradingtimeHOUR : L'heure après laquelle les transactions ne peuvent plus être effectuées.
- EndtradingtimeMin : Les minutes après lesquelles les transactions ne peuvent plus être effectuées.
- Lots : Le nombre de lots à indiquer manuellement ;
- RiskPercent : Le pourcentage du capital à risquer pour chaque transaction (mis à 0 pour utiliser les lots).
- Lotfactor : Le lot sera multiplié par le lotfactor pour le prochain ordre de stop loss (si vous ne voulez pas l'utiliser, laissez-le à 1. Ne fonctionne qu'avec des lots manuels)
- shifthigh : La distance entre le sommet précédent et l'ordre en attente ;
- shiftlow : La distance entre le bas précédent et l'ordre en attente ;
- MinDistPoints : La distance minimale entre le haut (bas) précédent et le prix qui permet de passer des ordres ;
- Tp_points : La distance entre le prix de l'ordre en attente et le TP ; (laissez la valeur par défaut ou aussi loin que possible car le tp virtuel est meilleur pour éviter le slippage)
- Virtual_Tp_Points : La distance entre le prix de l'ordre en cours et le TP ;
- Sl_Points : La distance entre le prix de l'ordre en cours et le Sl ;
- Trailing_Sl_Points : La distance entre le trailing stop et le prix actuel du marché ;
- Tsl_Trigger_Points : Le Trailing Stop est activé dès qu'une transaction a un profit supérieur aux points de déclenchement.
5.paramètres de clôture des transactions
- CLOSETimeframe : La période de base pour que l'algorithme ferme la position (plus elle est courte, plus il évite les grosses pertes) ;
- Période : La deuxième période pour permettre à l'algorithme de filtrer le bruit.
6.Paramètres des challenge des prop firm
- Drawdown_monitoring : Si Vrai, l'EA fermera votre position si elle atteint le pourcentage de Drawdown quotidien moins 5% ;
- Capital_challenge : Le capital de départ de votre compte challenge ;
- drawndown_percent : pourcentage de drawdown quotidien à ne pas dépasser ;
- O_drawndown_percent : le drawdown global en pourcentage à ne pas dépasser.Daily_drawdown_reset_Hour : L'heure à laquelle votre société d'accessoires a réinitialisé le drawdown quotidien.
- Daily_drawdown_reset_Min : L'heure à laquelle votre entreprise a réinitialisé le drawdown quotidien.
Configuration :
- Ouvrez des graphiques de période 1H pour les paires EURUSD et USDJPY.
- Attachez l'EA à chaque graphique et assurez-vous de définir différents numéros magiques.
- Définissez la taille de lot souhaitée, fixe (en définissant Lots) et en mettant 0 à Riskpercent ou calculée dynamiquement (Riskpercent).
*Définissez le filtre horaire en fonction de l'heure du serveur de votre courtier que vous pouvez trouver dans le coin supérieur gauche de l'écran.