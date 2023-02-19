Ice Scalper Pro MT4

Ice Scalper Pro est un robot scalpeur entièrement automatisé qui utilise une stratégie de breakout très efficace, un money management avancé, une analyse probabiliste et des techniques avancées qui lui permettent de détecter très tôt un changement de tendance.





Prix actuel : 134 $ pour les vingt (20) premiers acheteurs, le prix final sera de 9999 $.





Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93215





La stratégie est exécutée avec des ordres en attente qui sont automatiquement déclenchés lorsque le prix franchit les niveaux indiqués. Les ordres en attente sont placés au niveau du plus haut précédent pour les ordres d'achat et au niveau du plus bas précédent pour les ordres de vente.





Il convient toutefois de noter que la stratégie fonctionne en accumulant de petits gains à chaque transaction. Il est donc important de choisir un courtier qui offre des spreads et des commissions faibles, associés à une exécution rapide des ordres.





Ce n'est pas une stratégie de trading de type Martingale ou Grid ou autres méthodes dangereuses, qui finissent par faire exploser votre compte.









Les backtests présentés dans les captures d'écran ont été réalisés avec mes paramètres personnels mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir de meilleurs paramètres. Veuillez télécharger la démo gratuite pour effectuer vos propres tests. Ni les performances passées du testeur ni les performances en direct ne garantissent les résultats futurs. Les paramètres de risque ne doivent pas être basés sur des backtests. Des risques plus faibles signifient des retours possibles plus faibles.

Paramètres :





1. Paramètres principaux

Timeframe : La période de temps utilisée pour identifier les hauts et les bas ;

Start_Bars : Le nombre de bougies à partir desquelles il faut commencer à chercher les hauts et les bas précédents ;

Expiration_Hours : Le nombre d'heures de vie de l'ordre en attente ;

Nb_candles : Le nombre de bougies à utiliser pour trouver les plus hauts et les plus bas précédents ;

Magic number : Ce numéro doit être unique pour chaque EA de votre compte, car les EA l'utilisent pour identifier leurs propres transactions (Vous pouvez mettre n'importe quel nombre entier).

2. Paramètre de temps

UseTimeFilter : Si true, les trades seront placés entre Starttradingtime et Endtradingtime. Tous les ordres et positions seront fermés à l'heure de clôture ;

StarttradingtimeHour : L'heure à partir de laquelle les transactions peuvent être effectuées ;

StarttradingtimeMin : Les minutes à partir desquelles les transactions peuvent être effectuées ;

EndtradingtimeHOUR : L'heure après laquelle les transactions ne peuvent plus être effectuées.

EndtradingtimeMin : Les minutes après lesquelles les transactions ne peuvent plus être effectuées.

3. Paramètres des lots

Lots : Le nombre de lots à indiquer manuellement ;

RiskPercent : Le pourcentage du capital à risquer pour chaque transaction (mis à 0 pour utiliser les lots).

Lotfactor : Le lot sera multiplié par le lotfactor pour le prochain ordre de stop loss (si vous ne voulez pas l'utiliser, laissez-le à 1. Ne fonctionne qu'avec des lots manuels)

4. Paramètre des trades d'ouverture

shifthigh : La distance entre le sommet précédent et l'ordre en attente ;

shiftlow : La distance entre le bas précédent et l'ordre en attente ;

MinDistPoints : La distance minimale entre le haut (bas) précédent et le prix qui permet de passer des ordres ;

Tp_points : La distance entre le prix de l'ordre en attente et le TP ; (laissez la valeur par défaut ou aussi loin que possible car le tp virtuel est meilleur pour éviter le slippage)

Virtual_Tp_Points : La distance entre le prix de l'ordre en cours et le TP ;

Sl_Points : La distance entre le prix de l'ordre en cours et le Sl ;

Trailing_Sl_Points : La distance entre le trailing stop et le prix actuel du marché ;

Tsl_Trigger_Points : Le Trailing Stop est activé dès qu'une transaction a un profit supérieur aux points de déclenchement.

5.paramètres de clôture des transactions

CLOSETimeframe : La période de base pour que l'algorithme ferme la position (plus elle est courte, plus il évite les grosses pertes) ;

Période : La deuxième période pour permettre à l'algorithme de filtrer le bruit.

6.Paramètres des challenge des prop firm

Drawdown_monitoring : Si Vrai, l'EA fermera votre position si elle atteint le pourcentage de Drawdown quotidien moins 5% ;

Capital_challenge : Le capital de départ de votre compte challenge ;

drawndown_percent : pourcentage de drawdown quotidien à ne pas dépasser ;

O_drawndown_percent : le drawdown global en pourcentage à ne pas dépasser.Daily_drawdown_reset_Hour : L'heure à laquelle votre société d'accessoires a réinitialisé le drawdown quotidien.

Daily_drawdown_reset_Min : L'heure à laquelle votre entreprise a réinitialisé le drawdown quotidien.





Configuration :

- Ouvrez des graphiques de période 1H pour les paires EURUSD et USDJPY.

- Attachez l'EA à chaque graphique et assurez-vous de définir différents numéros magiques.

- Définissez la taille de lot souhaitée, fixe (en définissant Lots) et en mettant 0 à Riskpercent ou calculée dynamiquement (Riskpercent).





*Définissez le filtre horaire en fonction de l'heure du serveur de votre courtier que vous pouvez trouver dans le coin supérieur gauche de l'écran.



