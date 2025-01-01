Le bulletin de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) comprend des tableaux statistiques, des articles et des observations détaillés des employés de la RBA s’agissant de la situation économique actuelle. Elle fournit également les prévisions bancaires à court terme. Le Bulletin est publié trimestriellement.

Le bulletin de la RBA s’adresse à un large cercle de lecteurs. Les articles sont fournis avec des diagrammes et des fiches techniques. Les documents publiés dans le Bulletin sont répartis en plusieurs thèmes.