Calendrier économique
Bulletin de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) (Reserve Bank of Australia (RBA) Bulletin)
Pays :
Australie
AUD, Dollar australien
Secteur
Argent
|Moyen
|Prochain événement
|Importance
Le bulletin de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) comprend des tableaux statistiques, des articles et des observations détaillés des employés de la RBA s’agissant de la situation économique actuelle. Elle fournit également les prévisions bancaires à court terme. Le Bulletin est publié trimestriellement.
Le bulletin de la RBA s’adresse à un large cercle de lecteurs. Les articles sont fournis avec des diagrammes et des fiches techniques. Les documents publiés dans le Bulletin sont répartis en plusieurs thèmes.
- Économie Australienne : Les documents traitent de l’économie australienne, de son développement, des changements structurels, de divers événements et tendances. Par exemple, cette section peut comprendre un article intitulé « L’investissement Minier au-delà du Boom ».
- Économie mondiale: commentaires et articles d’experts portant les tendances et les événements de l’économie mondiale. Une attention particulière est accordée aux pays d’Asie du Sud-Est (ayant des liens économiques étroits avec l’Australie), mais les tendances mondiales sont également examinées en détail.
- Marchés Financiers. Cette section hautement spécialisée est consacrée aux instruments financiers, à la RBA, aux taux d’intérêt, à la réglementation de la politique monétaire, etc.
- Institutions financières: une section sur divers établissements monétaires et de crédit australiens, système de crédit bancaire et non bancaire, fonds.
- Stabilité financière: risques pour le système financier du pays et méthodes pour les éviter.
- Paiements: la section traite des systèmes de paiement, des billets et des pièces de la Banque de Réserve d’Australie et d’autres méthodes de paiement.
- RBA: l’actualité de la banque, les nouvelles nominations, les changements dans les formules de calcul des indicateurs, d’autres documents concernant la banque centrale australienne.